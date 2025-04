Egy újabb problémát fedezett fel és orvosolna a kormányzat. Ezúttal a Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése” címen nyújtott be egy tervezetet az Agrárminisztérium, melyet Gyopáros Alpár, a Modern Települések Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztosa vett a nevére.

A kormány.hu oldalon megjelent dokumentum szerint az Agrárminisztérium pályázatot hirdet a Magyar Falu Program keretében Magyarország területén működő 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai részére utak, hidak, járdák kialakítására, fejlesztésére, gyalogos-átkelőhelyek kialakítására, fejlesztésére.

Ezt azzal indokolták, hogy

a vidéki települések épített környezetének infrastrukturális állapota az elmúlt évek fejlesztései ellenére is elmaradnak a városokétól.

Szinte valamennyi hazai település esetében beszélhetünk felújításra szoruló önkormányzati útról, hídról, járdáról, gyalogos-átkelőhelyről. Az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú települések esetében ez hatványozottan igaz. A kisebb településeken a gondos gazdálkodás ellenére sem tudnak forrást biztosítani ezen felújítási munkákra

– derül ki az irományból.

Ezért 10 milliárd forint forrást szabadít fel a kormányzat a 2025-ös költségvetés terhére.

A pályázatok benyújtásának határidejét május 23. és június 23. között határozták meg.

Az is kiderül, hogy mekkora a projekt során igényelhető legmagasabb támogatási összeg:

Út, híd építése/felújítása esetén: 45 000 000 forint;

Járda építése/felújítása esetén: 10 000 000 forint;

Egyszerű (építési engedélyhez nem kötött tevékenységgel kialakítható) gyalogos-átkelőhely(ek) kialakítása, fejlesztése esetén: 5 000 000 forint;

Építési engedélyhez kötött tevékenységet tartalmazó gyalogos-átkelőhely(ek) kialakítása, fejlesztése esetén: 10 000 000 forint.

A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, legfeljebb 100 százalékos támogatási intenzitású előfinanszírozott hazai támogatásnak minősül. A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása. Illetve arra is felhívják a figyelmet, hogy egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében. A pályázó kizárólag egy önállóan támogatható tevékenységre igényelhet támogatást. Több önkormányzat nem nyújthat be együttesen pályázatot.

Ez azt jelenti, hogy egy pályázó település igényelhet támogatást egy vagy több út építésére/felújítására, de nem igényelhet támogatást egyszerre út építésére/felújítására, és hídépítésre/felújításra vagy járda építésére/felújítására.

A rendszerváltás után elkezdődött a falvak gyengülése, és most szembesülünk azzal, hogy mi legyen a falu jövője, ismerte el nemrég Orbán Viktor miniszterelnök, hozzátéve: a magyar falu ökoszociális egység.

Orbán Viktor többek között bejelentette, hogy a kormány támogatja a kisboltokat boltonként 3 millió forinttal, mentőövet dob a kiskocsmáknak szintén 3 millió forint értékben, minden 2 ezer fő alatti település pályázhat.

Visznek minden faluba legalább egy ATM-et és templomfelújítási programot is hirdetnek a kistelepülések számára – ezeket sorolta Orbán Viktor, mint a legfontosabb programot.

Majd beismerte azt is, hogy „a kormányban vita volt arról, hogy a falu lelke a kisbolt, vagy a kocsma, de döntetlent hirdettünk.”