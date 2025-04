A héten a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Magyar Bankszövetség megállapodást kötött a lakossági számlaköltségek csökkentéséről. Az ötpontos program részeként a pénzintézetek ingyenessé teszik az alapszámlát mindaddig, amíg az infláció szintje három egymást követő hónapban nem csökken 4 százalék alá. Az alapszámlák tehát azonnal ingyenessé váltak, hiszen az infláció bőven 4 százalék felett van, és már az Orbán-kormány is átlagosan 4,5 százalékkal számol 2025-re.

Ezt a konstrukciót azok vehetik igénybe, akiknek még nincs bankszámlájuk, vagy a meglévőt felmondják, és elég nekik egy fapados szolgáltatást nyújtó számlacsomag.

Az alapszámlát egy 2016-os kormányrendelet tette kötelezővé a bankoknak, szociális indittatásból hozták létre. A szabályt az uniós irányelveknek való megfelelés miatt vezették be, célja pedig az volt, hogy azok is tudjanak bankszámlát vezetni, akik korábban nem engedhették meg maguknak, az akkori adatok alapján ugyanis itthon körülbelül minden ötödik ember nem rendelkezett bankszámlával. Az Elektronikus Fizetési Szolgáltatók Szövetségének (EFISZ) felmérése szerint egyébként ma már a magyarok 89 százaléka rendelkezik bankszámlával.

A bankoknak tehát ilyen csomagot kötelező biztosítaniuk, ettől csak lefelé térhetnek el (árban és szolgáltatásban egyaránt) az alapcsomagoknál – mostantól egy jó ideig 0 forint. A (korábbi) havidíj egyébként tartalmazza a számlavezetési díjat és az éves kártyadíjat is. Ezeknek kötelezően tartalmazniuk kell a következő szolgáltatásokat:

havonta két darab, összesen legfeljebb 150 ezer forint értékű ingyenes készpénzfelvételi lehetőség bármely magyarországi ATM-ből, vagy legfeljebb egy 50 ezer forint értékű készpénzfelvétel saját bankfióki pénztárban,

összesen maximum 100 ezer forint értékig négy esetei vagy rendszeres átutalási megbízást lehet indítani,

korlátlan számú és összegű bankkártyás vásárlás és készpénzbefizetés,

forintban történő beszedés.

Mennyibe kerül?

2023 július előtt az alapszámla havidíja az előző év utolsó napján érvényes minimálbér 1,5 százaléka volt, azóta azonban ennek az összegnek a 0,5 százalékára csökkentették – így lett ezer forint.

Ennyi is maradt volna idén is a maximum, azonban mivel még 2023-ban megemelték a minimálbért, a fapados számla költsége is növekedett, méghozzá 1 334 forintra. Banktól függően az alapszámlák díja eddig havi 1 160 és 1 334 forint között mozgott, mostantól egy jó ideig ingyenes lesz.

Mint minden bankszámlacsomagnak, ennek is lehetnek egyéb díjai. Ilyen például a bankkártya pótlásának, letiltásának és egyéb (a fenti felsorolásban nem szereplő) tranzakciók díjai.

Az alapszámla nyitásának két fontos feltétele van, ezekre mindenképp érdemes odafigyelni. Egyrészt ha valaki alapszámlára szeretne váltani, akkor előtte meg kell szüntetnie a meglévő számláját. Ez tehát azt is jelenti, hogy az ilyen számlával rendelkező ügyfélnek más bankszámlája később sem lehet, még másik pénzintézetnél sem. Ugyanakkor ki lehet játszani a rendszert, Revolut vagy Wise számlánk még ilyenkor is lehet.

Másrészt folyószámla-hitelkeret sem kapcsolódhat ehhez a számlatípushoz, ha valakinek erre szüksége van, akkor fizetős csomagot kell választania.