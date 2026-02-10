Sok embernek tartozik a mindennapokhoz a különböző streamingszolgáltatókon elérhető sorozatok darálása, de nagyon könnyű átesni velük a ló másik oldalára. Egy epizód vacsora közben, még egy lefekvés előtt, aztán néha még egy és még egy. Ez feltűnés nélkül hat az idegrendszerünkre – írja a weborvos.hu.

A tudatos sorozatnézés valóban segít átváltani a napközben történt feszültségekről a pihenésre, és átmenetileg tehermentesíti a gondolkodást. A gond akkor kezdődik, amikor a sorozatokat már menekülésnek használjuk a hétköznapi gondok elől, és daráljuk a részeket még akkor is, amikor már valójában fárasztó a dolog.

A hírportál azt írja, hogy a több epizódon át tartó sorozatnézés során az agy folyamatos készenléti állapotban marad.

Az érzelmi feszültség nem engedi az idegrendszer lelassulását, ilyenkor a paraszimpatikus – pihenésért felelős – idegrendszeri működés helyett gyakran enyhe, de tartós izgalmi állapot marad fenn.

A legnagyobb gond akkor van, ha ezt este, lefekvés előtt tesszük. A képernyő fényét alapból is jobb kerülni alvás előtt, de a sorozatok által okozott érzelmi bevonásokkal együtt különösen megzavarja az alvásra való felkészülést, késlelteti az elálmosodást, és rontja az alvás minőségét.

Az alvászavar nem az egyetlen negatív mellékhatás, gyakori a másnapos fáradtságérzet, a tompaság és a koncentráció romlása. Hosszabb távon a mozgáshiány, az elhúzódó ülés, a rendszertelen napirend testi panaszokhoz is vezethet: fejfájás, nyaki–vállövi feszülés, emésztési zavarok is megjelenhetnek.

Intő jel lehet, ha:

a „még egy rész” rendszeresen az alvás rovására megy,

sorozatnézés után nehezebb ellazulni,

bűntudat vagy belső feszültség marad utána,

más, valóban feltöltő tevékenységek teljesen kiszorulnak.

A hírportál arra figyelmeztet, hogy a szervezet ilyenkor lényegében azt jelzi, hogy ez már nem pihenés, hanem túlterhelés. Hozzáteszik, hogy nem a sorozatnézésről kell lemondani, hanem a kereteit érdemes tudatosan alakítani.