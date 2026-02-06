Meglőtték Moszkvában Vlagyimir Alekszejev altábornagyot, aki egyben a Védelmi Minisztérium vezérkarának főigazgatóhelyettese. Amikor Jevgenyij Prigozsin 2023 júniusában rövid életű lázadást szervezett Oroszországgal szemben, Alekszej volt az egyik legfőbb tisztviselő, akit tárgyalásra küldtek hozzá.

A Reuters a moszkvai ügyészség közlésére hivatkozva azt írja, Alekszejevet több lövéssel sebesítették meg, az ismeretlen támadó egy északnyugat-moszkvai lakóépületben támadt rá az altábornagyra, ezután pedig elmenekült a helyszínről.

A háború kitörése óta több magas rangú orosz tisztet is meggyilkoltak, Moszkva pedig Kijevet okolja a támadásokat. Néhány esetben az ukrán hírszerzés valóban vállalta a felelősséget.

Legutóbb december 22-én Fanil Szarvarov altábornagy vált merénylet áldozatává, amikor az autója alá bombát rejtettek.