Segítség a családoknak: a Lidl számos termék árát csökkentette, az élelmiszerek mellett olcsóbbak lettek a háztartási cikkek is

A kiskereskedelmi áruházláncok árpolitikája nemcsak a családok mindennapjaira, hanem a nemzetgazdaságra is hatással van. Ezért is fontos, hogy a Lidl több szakaszban hajtott végre árcsökkentést, ami a háztartási cikkekre is vonatkoznak.