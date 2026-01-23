Előbb a jelentős mennyiségű csapadék, majd a tartós fagy lassította, illetve lehetetlenítette el a Vác–Balassagyarmat vasútvonal második, Diósjenő és Balassagyarmat közötti részének felújítási munkálatait. (A tavaly ősszel elkezdett felújítás első, déli szakaszt érintő üteme már korábban befejeződött). Ha a hétvégére várt enyhülés tartós marad, újra a korábbi tempóban folytatódhat a munka, március elején pedig megindulhat a vonatközlekedés a felújított vasútvonalon – ígéri a MÁV-csoport honlapján.

Az átmeneti időszakban továbbra is pótlóbuszok szállítják az utasokat Diósjenő és Balassagyarmat között.

A vasúttársaság szerint az érintett szakaszon ősszel megkezdték az emelt szintű karbantartást, a kivitelező a zord időjárás ellenére is folyamatosan dolgozott, azonban a Börzsönyben január első felében lehullott nagy mennyiségű hó, majd a fagyos időjárás miatt volt, hogy le is kellett állítani a munkálatokat. A megépült vágányok felsőágyazatát nem tudták elkészíteni a szakemberek, miután a kövek összefagytak a mínuszokban.

A kivitelező a MÁV-val egyeztetve egy hónappal meghosszabbította a befejezés várható határidejét, ezért február elseje helyett március elején indulhat újra a forgalom, amennyiben a hátralévő hetekben az időjárás nem akadályozza a kivitelezést.

A kedvezőtlen időjárás ellenére az aljcserék jelentős többségét egyébként elvégezték Diósjenő és Balassagyarmat között is:

több mint 12 ezer darabot cseréltek, már csak mintegy kétszáz vár cserére.

Felújítottak hat közúti-vasúti átjárót,

5800 méternyi új sínt raktak le a régiek helyett, és már csak néhány tízméternyi sínszakasz maradt ki.

Pótlóbuszok járnak továbbra is Diósjenő és Balassagyarmat között

A kedvezőtlen időjárás miatt a január 3-tól bevezetett módosítások maradnak érvényben, azaz Diósjenő és Balassagyarmat között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A buszok Diósjenőről jellemzően 5 perccel később, Balassagyarmatról 5-10 perccel korábban indulnak, mint az alapmenetrend szerinti indulási idő, így mindkét irányban biztosítható a csatlakozás a vonatokhoz, illetve a vonatokról.

A társaság azt is közölte, hogy a Magyarkútnál történt vonatkisiklás hatására a korábban a vonalszakaszra tervezettnél sokkal több és összetettebb munkát végeznek el a Vác–Balassagyarmat vonalon, szinte a pálya teljes hosszán. Egy több mint 3 milliárd forintnyi beruházási csomagnak köszönhetően Vác és Szokolya között „pincétől a padlásig” felújítják a vonalat.

A munkálatok egy részét már korábban is tervezték, de a baleset miatt hoztuk előbbre.