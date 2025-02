Bizonyos statisztikák szerint idén tovább növekedett a magyar vasút megbízhatósága. Az évek óta megfigyelhető szezonális hatáson túl az őszi pályakarbantartások és az országos haváriaközpont működése is hozzájárultak ahhoz, hogy a kedvező tendencia januárban is folytatódott, és bár kisebb mértékben, 4,9 százalékkal, de ezúttal is növekedett a vonatok pontossága – közölte a Facebook oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Hegyi Zsolt a bejegyzésében hangsúlyozta: az év első hónapjában a HÉV-ek, a vasútvillamosok és a VOLÁN-járatok pontossága továbbra is kiemelkedő volt.

Az állami vasúttársaság MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a MÁV-csoport a vontatójárművek megbízhatóságát a pálya állapotát is igyekszik javítani. Ezért az ötpontos közlekedési akcióterv részeként 1+1 milliárd eurós infrastruktúrafejlesztési programot indítanak a következő másfél évben. Ennek köszönhetően több mint félezer kilométeren újul meg a vasúti pálya, de kisebb beavatkozások addig is történnek, a közelmúltban például a 80-as vasútvonalon. Ezen a viszonylaton 7 százalékkal nőtt a vonatok pontossága.

Mindezzel párhuzamosan – a 10 vállalás részeként – elindult a mozdonykorszerűsítési programjuk is: januárban hat újabb vontatójármű állt szolgálatba, ami ugyancsak hozzájárult a késések csökkenéséhez