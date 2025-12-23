Budapest, Ercsi, Esztergom, Érd és Csongrád után Debrecen is csatlakozik a nemzeti tarifaközösséghez. Ennek értelében 2025. december 24-től a helyi DKV-bérletek és a vármegye-, valamint országbérletek kölcsönösen használhatók a városon belüli MÁV- és VOLÁN-járatokon, illetve a debreceni helyi közlekedésben.

A MÁV közlése szerint a cívisvárosban a továbbiakban elfogadják a DKV-bérleteket a helyközi MÁV-vonatokon, buszokon a város közigazgatási határán belül, emellett pedig a debreceni helyi járatokon is elfogadják a Hajdú-Bihar vármegyebérletet, valamint az országbérletet, melyet a Debreceni Közlekedési Vállalat (DKV) is értékesít.

A társaság azt írja, a konstrukció a debreceni és Hajdú-Bihar megyei családoknak havonta akár több tízezer forint megtakarítást hozhat.

Hangsúlyozzák, hogy a DKV által árult helyi- és vármegyebérletek papíron és elektronikusan is megvásárolhatóak lesznek, ezeket a vonatok és a buszok készülékei is be tudják olvasni. Ugyanakkor 2026. január 31-ig türelmi idő van érvényben, ha technikai hiba vagy térerőhiány miatt az elektronikus bérlet nem lenne ellenőrizhető.