Az idei lesz az utolsó Kolorádó Fesztivál. A szervezők közlése szerint az állami tulajdonban lévő Pilisi Parkerdő Zrt., mint tulajdonos, „váratlanul ellehetetlenítette”, hogy az idei fesztivál után folytassák a rendezvényt a Cserkészparkban.

Mint írják, egészen mostanáig próbálták felkutatni a döntés valódi okát, de elmondásuk szerint ingoványos talajra tévedtek.

Közel tíz éve építjük Kolorádót ezen a helyszínen, jó viszonyt ápolva partnereinkkel, sok pénzt és energiát befektetve, évről évre többet kísérletezve, tisztábban, szebben és veletek még szorosabban együtt, hogy szeretve hozzuk létre ezt a csodát. Hatósági vagy más, megalapozott kifogás, ami a fesztivál megvalósulását befolyásolta volna, sosem merült fel

– írják Facebook-posztjukban a szervezők. Hangsúlyozzák, nem tudják még, hogyan tovább, de jelenlegi formájában az idei Kolorádó Fesztivál lesz az utolsó.

Nem a Kolorádó az egyetlen fesztivál, ami parkolópályára került a közelmúltban: tavaly ősszel jelentették be hivatalosan, hogy Zamárdi EDM-fesztiválja, a Balaton Sound is elmarad. Igaz, ott a rendezvényre már évek óta panaszkodott a lakosság és az önkormányzat is.