Nem éppen a legjobb éveit éli a Sziget Fesztivált is szervező cég, mivel 2023-at 1,8 milliárd forintos veszteséggel zárták, egyedül a 2022-es évük volt nyereséges eddig az elmúlt öt évet illetően, ekkor 355 milliós nyereségük volt.

A HVG szerint a veszteséghez az is hozzájárulhatott, hogy 13,1 milliárd forintra csökkent a cég árbevétele a korábbi 14,7 milliárdról, és az is látszik, hogy a jegyárusításokból tavaly már csak 7,4 milliárd forint bevételük volt az azt megelőző 9,3 milliárd forint helyett. A vendéglátásból és egyéb szolgáltatásokból származó árbevétel is csökkent, ugyanakkor a reklámtevékenységekből 245 millió forinttal több bevételt szedett be a cég, de a rendezvényszolgálttás árbevétele is nőtt mintegy 500 millió forinttal.

A vállalat megjegyezte, hogy az árbevétel csökkenésének egyik fő oka az, hogy 2024-hez képest eggyel kevesebb fesztivált rendeztek, ezzel valószínűleg a Volt Fesztiválra gondoltak, noha az már 2023-ban is elmaradt, idén pedig már a Balaton Sound-ot sem tartják meg.

Hozzátették ugyanakkor azt is, hogy a kötelezettségeik 800 millió forinttal csökkentek, mivel a társaság az anyavállalattól felvett hitelét 2024-ban kamatostól visszafizette.

A cég saját tőkéje 2023 végén mínusz 1,8 milliárd forinton állt, ami mínusz 280 millióra csökkent, azonban áprilisban egy 302 milliós pótbefizetést hajtottak végre, hogy megfeleljenek a törvényi előírásoknak.

Ugyanakkor a társaság mindenkit megnyugtatott: a társaság tulajdonosa megerősítette, hogy a tőkehelyzet rendezéséről és a társaság pénzügyi támogatásáról gondoskodni fog, hogy a következő 12 hónapban biztosítsa annak működését.

A 2025-ös Sziget Fesztivált augusztus 6. és 11. között tartják meg, az idei fellépők között lesz Chapell Roan, Charli XCX, Shawn Mendes, ASAP Rocky és Post Malone is.