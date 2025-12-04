Magyarországon nem követelnek törvényi szinten iskolapszichológust minden intézménybe. A jogszabályok szerint csak azokban kell legalább egy félállású iskolapszichológust alkalmazni, ahol a gyerekek száma eléri az 500 főt, főállásút pedig ott, ahol legalább 1000 tanuló van. Az Oktatási Hivatal (OH) friss adatai szerint a főállásban foglalkoztatott iskolapszichológusok száma mindössze 52 fő volt az idén októberben – írta meg a Népszava.

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár Facebook-posztban jelentette be, hogy országosan 2382-re emelkedett az iskolapszichológusok száma az idei évben, és ez 192 fős létszámemelkedést jelent egy év alatt. Bár a létszámnövekedés jelentős, de messze elmarad attól, hogy minden oktatási intézményben legyen főállású iskolapszichológus.

Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke úgy véli, több iskolapszichológusra lenne szükség, ehhez pedig a törvényi szabályozáson is változtatni kellene. Az OH adatai szerint az idei tanévben mintegy 4800 feladatellátási helyen működnek általános- és középiskolák, vagyis a jelenleginél kétszer több iskolapszichológusra lenne szükség ahhoz, hogy minden intézményben legyen legalább egy fő.