Kedden a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütésben lesz részünk, ugyanakkor a középső és nyugati tájakon délelőtt felhős területek is lesznek, amelyek délután fokozatosan csökkennek. Arrafelé főleg délelőtt eső, zápor is előfordul, ezen kívül délután még a Dél-Alföldön is képződhet néhány zápor. Az északias szelet a Nyugat-Dunántúlon és a Tiszántúlon kísérik erős lökések. Délutánra általában 26 és 30 fok közé melegszik fel a levegő, de a felhősebb részeken ennél hűvösebb lesz. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő - közölte a HungaroMet.

Szerdán napos-gomolyfelhős időben lesz részünk. Csapadék sehol sem várható. Ezen a napon csak helyenként lesz élénk a légmozgás. Délutánra 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.

Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de egy gyenge hidegfront hatására az időnként megnövekvő gomolyfelhőkből északon, északkeleten egy-egy futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Feltámad az északnyugatira forduló szél. A legmelegebb órákban 28-35 fokot mutathatnak a hőmérők.

Pénteken napos, csapadékmentes időben lesz részünk. Az élénk, erős északias szélben 24-29 fokot mérhetünk.

Szombaton marad a napos-gomolyfelhős idő, legfeljebb északon alakulhat ki futó zápor. Többfelé élénk, néhol erős északias szél fúj majd. A maximumok 23-29 fok között alakulnak, északon mérhetjük az alacsonyabb értékeket - olvasható az Időkép előrejelzésében.