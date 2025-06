Ma is száraz, derült időben lesz részünk, alig lesz felhő az égen. Gyenge, mérsékelt lesz a keleties szél. Kora reggel 15, délután 27 fok körüli értékek várhatóak. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között erős, nagyon erős lesz – figyelmzetet az Időkép.

Vasárnap is száraz, zavartalanul napos időre számíthatunk. Mérsékelt, néhol élénk keleti, északkeleti szél várható. Kora reggel 5-15 fokos minimumokra számíthatunk. A legmelegebb órákban pedig 27-32 fokot mutathatnak a hőmérők.



Hétfőn egy hidegfront hatására a Dunántúlon már erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés és eső, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunától keletre még a napsütésé lesz a főszerep. Délután a Dunántúlon, majd este a középső tájakon is feltámad az északnyugatira, északira forduló szél. A csúcshőmérséklet 25 és 34 fok között alakulhat, délkeleten lesz melegebb, északnyugaton hűvösebb az idő. A front érkezésével visszaesik a hőmérséklet.

Kedden a gomolyfelhős időben elszórtan alakulhat ki zápor, helyenként zivatar. Többfelé élénk, északkeleten és északnyugaton erős lesz az északias szél. Napközben 24-30 fok valószínű. Szerdán napos, gomolyfelhős időre van kilátás. Csapadék nem valószínű. A mérsékelt északi, északkeleti szelet keleten kísérhetik élénk lökések. Délután 25-30 fok várható.