Az e-kereskedelmi cég még 2021-ben lezárt versenyfelügyeleti eljárás eredményeként közel 4 milliárd forint értékű intézménycsomagot vállalt. Ennek részeként az eMAG vállalta egy közel 3 milliárd forintos, hazai vállalkozásokat támogató program megvalósítását is – olvasható a Gazdasági Versenyhivatal sajtóközleményében.

Maga az utóvizsgálat a 3 milliárd forintos vállalás értékelésére irányul, hiszen a nemzeti versenyhatóság következetesen törekszik arra, hogy egyes eljárásai eredményeként a hazai kis- és középvállalkozásokat támogató vállalásokat érjen el.

A Gazdasági Versenyhivatal 2021 tavaszán zárta le a romániai központú eMAG webáruház üzemeltetőivel – Dante International S.A., illetve Extreme Digital-eMAG Kft. – szemben folytatott versenyfelügyeleti eljárását.

A GVH azóta több tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot is megállapított a vállalatnál:

fogyasztói véleményekkel kapcsolatos közzétételi gyakorlata 2022. május 28-tól alkalmas arra, hogy megtévessze a fogyasztókat a termékekkel kapcsolatos tájékozott ügyleti döntés meghozatalában;

a 2023. július 25–28. között meghirdetett „Őrült napok” elnevezésű akciójában több terméket is jelentős árkedvezménnyel népszerűsített, majd törölte az érintett termékekre leadott rendelések többségét;

október 31-től a szállítási határidőkről valótlan tartalmú tájékoztatást nyújt a fogyasztóknak;

július 22-től bizonyos termékek esetében előnyként jeleníti meg a fogyasztót a jogszabály erejénél fogva megillető 14 napos elállási jogot, valamint a termékgarancia idejét.

A nemzeti versenyhatóság vizsgálata az eMAG több száz kampányát érintő akciótartási gyakorlatát vizsgálta, egészen 2014 júliusáig visszamenőleg. A vizsgálat megállapította, hogy a vállalkozáscsoport a kampányok során nem alakított ki olyan belső szabályokat, amik biztosították volna, hogy az adott terméknél „eredeti” árként a tényleges, jellemző ára jelenjen meg.

Az eMAG az eljárás nyomán jelentős intézkedéscsomag végrehajtását vállalta:

átalakítja árképzési és árfeltüntetési gyakorlatát, amit a piactéri eladóktól is elvár.

egyenként 3 ezer forint értékű kuponkedvezményben részesíti a döntést megelőző 12 hónapban vásárló fogyasztókat, kb. 1,08 milliárd Ft összértékben,

nagyságrendileg 2,88 milliárd Ft értékben segíti elő a magyar vállalkozások online kereskedelmi jelenlétét.

Az intézkedéscsomag fogyasztók kompenzálására, illetve a jogellenes árfeltüntetési gyakorlat korrigálására vonatkozó részeinek végrehajtását már korábban megvizsgálta a nemzeti versenyhatóság.

A 2023 elején lezárt utóvizsgálat során a GVH megállapította, hogy a cég hiányosan teljesítette a vizsgált vállalásokat, a jóvátételi program azonban így is több mint 1 milliárd forintos közvetlen kompenzációval járt a hazai fogyasztók számára. Időközben a hazai vállalkozásokat támogató közel 3 milliárd forintos program végrehajtási határideje is lejárt, így a GVH most ennek ellenőrzésére indított újabb utóvizsgálatot.

A Gazdasági Versenyhivatal minden esetben részletesen vizsgálja a cégek által felajánlott – és a GVH által kötelezővé tett – vállalások végrehajtását. A nemzeti versenyhatóság ezúton is felhívja a vállalkozások figyelmét, hogy a határozataiban előírt kötelezettségeket pontosan és maradéktalanul kötelesek teljesíteni, mindezt pedig megfelelően és határidőn belül kell igazolniuk a GVH felé.

Hiányos teljesítés vagy elmaradt igazolás esetén a GVH Versenytanácsa akár jelentős bírságot is kiszabhat az érintett vállalkozásra. Hasonló eset történt 2024 júliusában is, amikor a nemzeti versenyhatóság közel 400 millió forintos utóvizsgálati bírságot szabott ki a Booking-ra.