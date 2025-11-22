A fedélzeti kamerák felvételei sokszor döntő bizonyítékot jelentenek balesetek, károkozások során, és a biztosítók, illetve a hatóságok rendszerint elfogadják őket. Egy dologra azonban nagyon figyelni kell: a felvételek közösségi médiában való megosztása komoly adatvédelmi kockázattal járhat.

Amint egy arc, rendszám vagy bármilyen azonosítható adat megjelenik a videóban, már felmerül a személyiségi jogok megsértése.

Magyarországon nincs külön speciálisan a fedélzeti kamerákra vonatkozó törvényi szintű szabályozás, így sem tiltó, sem kifejezetten engedélyező szabályok nem találhatóak a menetrögzítéssel kapcsolatban – mondták el a Pénzcentrumnak az Ayvens szakértői. Ráadásul nincs egységes európai uniós szabályozás, így a tagállamok különböző szigorral, tiltó és engedő hozzáállással kezelik a témakört.

Nyugat-Európában szigorú tiltások vannak érvényben – például Portugáliában vagy Luxemburgban –, Kelet-Európában azonban sokkal megengedőbb a gyakorlat, és a biztosítók rutinszerűen használják a felvételeket kárügyekben.

A jogi kereteket jelenleg főként a GDPR szabályai, az Infotörvény, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság korábbi döntései határozzák meg.

A LegitiMo Magyarország szakértői szerint a fedélzeti kamera használata egyáltalán nem tilos, vagyis, nyugodtan használható a fedélzeti kamera.

A portál hozzátette: emellett természetesen ott vannak a személyiségi jogok is. A másik félnek vannak személyiségi jogai, és persze a felvételen akarata ellenére szerepelhet az arca, rendszáma vagy egyéb személyes adata, ezért ezeket a képeket nyilvánosságra hozni nem lehet. De ez nem jelenti azt, hogy ne készíthetnénk felvételt saját érdekeink, testi épségünk védelmében.

A bírói gyakorlat egyre inkább a mérlegelés irányába mozdult el. Vagyis bizonyos esetekben még a jogsértő felvételeket is figyelembe veheti a bíróság, ha azok szükségesek a valós tényállás feltárásához. A Kúria egy korábbi határozata szerint is mérlegelni kell, okoz-e a felhasználás aránytalan sérelmet, és mi szolgálja jobban az igazság kiderítését.

A szakértők szerint éppen ezért lenne szükség egy egységes uniós és magyar jogszabályi háttérre, amely tisztázná a fedélzeti kamerák jogi helyzetét, használhatóságát és technológiai követelményeit.