A megújuló erőd a Várkapitányság közlése szerint újonnan kialakított belső terekkel, kilátóteraszokkal, parkkal és impozáns történelmi kiállítással várja az érdeklődőket. Hangsúlyozták, hogy a Citadella egy nyitott, élhető és szerethető közösségi térré válik.

A közlemény szerint a korábban mindössze egy bejárattal rendelkező zárt építményt három ponton is megnyitották a szakemberek, a falak átvágásával és az így kialakított látványos lépcsősorokkal nyitottabbá és könnyen megközelíthetővé válik az épületegyüttes, az újonnan kialakított teraszokról pedig teljes pompájában élvezhetjük a főváros panorámáját.

Azt írják, az erődfalon belül egy 6000 négyzetméteres közparkot alakítanak ki, amely funkcionalitásában a környezettudatosságra és önfenntartásra törekszik, szem előtt tartva a természeti értékek megőrzését.

Ezen túlmenően a Citadella közvetlen környezetében található zöldfelület az eddigi másfélszeresére, 20 000 négyzetméterre bővül, ahol különleges növényritkaságok kapnak helyet.

Kiemelték, hogy a továbbiakban a nyugati ágyútoronyban "Szabadság Bástyája" címmel egy 1700 négyzetméteres, többszintes kiállítás várja majd a látogatókat, a modern kiállítási élményt pedig egyedi építészeti megoldások teszik még különlegesebbé, úgy, mint az üvegszerkezetű gyalogoshíd, a belső udvarban kialakított mesterséges vízfelület és az örökláng.