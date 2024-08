Az már nem újdonság, hogy a Citadella megújul, emiatt pedig az emblematikus szobor jelen pillanatban is, ha úgy tetszik, akupunktúrás kezelés alatt áll, azonban most bővebb részletek is kiderültek a fejlesztésről.

A Nemzeti Hauszmann Program Facebook-oldalán megjelent tervezet alapján a Citadella falait megnyitották az északi és a déli oldalon. Ehhez jön hozzá a továbbiakban, hogy a Szabadság-szobor mögött egy lépcsősort is kialakítanak, amelyeken keresztül az erőd parkjába közvetlenül beléphetnek majd a látogatók. Ezen felül egy, a magyarság szabadságküzdelmeit bemutató kiállítást és létrehoznak a szintén megújult ágyútoronyban.

A Várkapitányság szakemberei ezeken felül a szoborcsoportot is felállványozták, hogy a szobrok állapotát felmérjék, és az idő által megkopott talapzatot foltozzák. A Szabadság-szobor esetében azonban nem állnak meg itt, ugyanis a talapzatra egy keresztet is elhelyeznek, „arra a talapzatra, amelyet a sztálinista Borisz Jofan tervezett, és ahol korábban a szovjet katona szobra állt” – írják.

A munkálatokat a poszt több szakaszban, várhatóan 2026-ban fejezik be, és a tervek szerint az új kiállítás is ekkor nyílik meg.