Múlt csütörtök óta nincs fűtés a Budai Irgalmasrendi Kórház Árpád fejedelem útján lévő épületében - a 24.hu információit az intézmény is megerősítette.

A kórház egyik épületében a fűtési rendszer hibát jelzett; kiderült, hogy egy elrozsdásodott csővezeték okozza a problémát, amelyet a szakemberek jelenleg cserélnek.

Tari Zsolt főigazgató tájékoztatása szerint a betegek biztonsága érdekében azokon a helyiségeken, ahol lehetséges, átmenetileg alternatív módon biztosítják a megfelelő hőmérsékletet. Azokon a területeken, ahol ez nem kivitelezhető, a betegeket más osztályokra helyezték át, és az érintett járóbeteg-szakrendeléseken minden pácienst értesítettek, új időpontot ajánlva fel számukra.

A kórház vezetése hangsúlyozta: munkatársaik mindent megtesznek a hiba mielőbbi elhárítása érdekében, és azért, hogy az ellátás minden területen a megszokott rendben folytatódhasson.