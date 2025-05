Újabb eszközzel bővül a gyerekek biztonságos közlekedéséért a BKK által életre hívott Sulizóna program. Az elkövetkezendő időszakban iskolautcák kialakításával az intézmények előtti útszakaszokat időszakosan a gyermekek (és kísérőik) vehetik birtokba. Ez azt jelenti, hogy az iskolák bejárata előtti utca érintett szakaszára a reggeli érkezéskor és a délutáni távozáskor csak gyalog vagy mikromobilitási eszközökkel (pl. kerékpárral vagy rollerrel) lehetne behajtani. A BKK közleményében jelezte, várja azoknak az intézményeknek a jelentkezését, amelyek a társaság partnerei lennének a programban.

Ez a megoldás a nemzetközi tapasztalatok szerint is hatékonyan csökkenti a balesetveszélyt, a gyermekek és az őket kísérő szülők biztonságosabb körülmények között közelíthetik meg az érintett intézményeket, és radikálisan csökkenthető az átlagosnál jellemzően magasabb levegőszennyezettség az iskolák környékén

– írták.

A tervek szerint

az iskolautcává nyilvánított útszakaszokon időszakosan vagy akár egész nap, de hosszabb ideig is csak gyalog vagy mikromobilitási eszközökkel lehetne közlekedni, nem lenne engedélyezett a gépjárműforgalom. Ez alól kivételt képeznének a helyben lakók, akik gépjárművel legfeljebb 10 kilométer/órával, fokozott figyelemmel kihajthatnának az utcából, oda azonban ők sem hajthatnának be.

A BKK szerint az iskolautcáknak köszönhetően az intézmények környékén biztonságosabban lehetne közlekedni, azok bejáratát kényelmesebb lenne megközelíteni.

Azok, akik mégis autóval szeretnék iskolába vinni a gyermeküket, az iskolától távolabb tehetik ki őket, ezzel is védve a diákokat a zaj- és légszennyezettségtől, valamint a sérülésveszélytől. A gépjárművek behajtásának korlátozásával elkerülhetők a reggeli és délutáni torlódások, mérséklődhet az ilyenkor megszokott balesetveszélyes káosz, valamint kiküszöbölhetők a szabálytalan megállással, parkolással kapcsolatos problémák is – írta a társaság.

Az iskolautca olyan intézményeknél valósítható meg, ahol egyrészt megvan a szándék a változtatásra, másrészt az adott utca forgalmi szerepe lehetővé teszi az átmenő gépjárműforgalom ideiglenes kizárását vagy korlátozását – mutatott rá a BKK.