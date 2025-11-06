Richter Gedeon Nyrt. konszolidált árbevétele az első kilenc hónapban 680,2 milliárd forint lett, ami 6,9 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál – közölte a gyógyszeripari vállalat a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.

A társaság adózott eredménye a növekvő működési eredmények ellenére 7,0 százalékkal, 163,3 milliárd forintra csökkent.

A jelentésben kiemelik: az árfolyamok kedvezőtlenül hatottak a harmadik negyedévben az amerikai dollár gyengülése és a forint erősödése miatt.

A nettó pénzügyi veszteség a jelentős árfolyamveszteségek miatt 9,5 milliárd forintra nőtt január-szeptember között, az egy évvel korábbi 5,8 milliárd nyereség után.

A Richter módosította a gyógyszergyártási árbevételre vonatkozói idei előrejelzését, ami 2,3 milliárd euró körül várható, míg a tisztított EBIT (kamat- és adófizetés előtti eredmény) 8-10 százalékkal növekedhet 2025-ben.

A gyógyszeripari bevételek 1 százalékkal csökkentek az előző évhez képest, az árfolyamhatások kiszűrésével (ex-FX) a bevételnövekedés 5,4 százalék volt, ami kissé elmarad az éves tervtől.

Üzletágak szerint:

• A CNS (neuropszichiátriai) üzletág bevételei éves összevetésben 10 százalékkal nőtt;

• A nőgyógyászati üzletág továbbra is erős lendületet mutatott a harmadik negyedévben, kétszámjegyű növekedést elérve, ezzel fenntartva az év kezdete óta elért 11 százalékos növekedést;

• A biotechnológiai üzletág bevételi dinamikája tovább mérséklődött a harmadik negyedévben;

• A General Medicines üzletág bevételei érezhetően visszaestek a harmadik negyedévben, amit egy kulcstermékhez köthető ellátási problémák és készlethiány, valamint több közép- és kelet-európai piacon tapasztalt nagykereskedői készletcsökkentés és a magas bázis okozott. Ennek eredményeként az árfolyamhatások kiszűrésével a bevételek 3 százalékkal csökkentek 2025 első három negyedévében.