Péntekre virradóra érkezik az OTP csoport negyedik negyedéves jelentése, a várakozások szerint nem ez volt a bank legerősebb három hónapja, de így is stabil eredményre van kilátás, 250 milliárd forint körüli nettó profittal.

Ez kevesebb lenne, mint a harmadik negyedévi 318,5 milliárd forint, viszont jóval (88 százalékkal) több az egy évvel korábbi bázisnál, igaz akkor 80 milliárd forintnyi korrekciós tétel rontotta a profitot, nagyrészt a román leánybank értékesítéséhez és az üzbég bankhoz kapcsolódóan.

A bankcsoport összes bevételei (nettó kamatbevételek, díjak, jutalékok, egyéb bevételek) a konszenzus alapján megközelítették a 680 milliárd forintot, ezen a soron tehát felülteljesíthette a 2024 harmadik negyedévi tényszámokat a bankcsoport.

A szektortárs Erste előzetese szerint az OTP csoport bevételei negyedév/negyedév alapon is tovább emelkedhettek, de a szezonálisan növekvő működési költségek, a céltartalékképzés és adóteher miatt eshetett vissza a harmadikról a negyedik negyedévre az adózott eredmény. A nettó kamatmarzs már az év korábbi részében javult (főleg Magyarországon), ami a záró negyedévben is kedvezően alakulhatott, ezt a javuló hitelkereslet is támogatta. Az adótételek is megugorhattak, részben az ukrán bankadó egyösszegű, a negyedik negyedévben történt elszámolása miatt.

Stabilan erős számokat vár a K&H Értékpapír elemzője is az OTP csoporttól a negyedik negyedévre, amivel egy kifejezetten erős évet zárhatott a bank 2024-ben. Az eszközállomány tovább növekedhetett, a lakossági hitelezés felpörgése mellett a forint gyengülése is segíthette a volumenbővülést. A kamatmarzsokban nem számolnak számottevő változással, ennek megfelelően az összbevétel további emelkedést mutathat éves viszonylatban. Költségek tekintetében kedvező hatással lehet a román leánybank idei értékesítése, viszont a magasabb ukrán bankadó ronthatta valamelyest a profitabilitást – olvasható az előzetesben.

A piac optimistán várja a jelentést, csütörtök délelőtt közel 1 százalékos pluszban kereskednek az OTP papírokkal.