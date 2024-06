A 2021-ben alapított Enerhash Technologies Zrt. zöldenergiát termelő erőművek mellé telepít nagy kapacitású számítástechnikai adatközpontokat. Az infrastruktúra-fejlesztéssel lehetőség nyílik az energiaellátás optimalizálására és az erőművek által termelt tartalékok értékes hasznosítására. Emellett a vállalat károsanyagkibocsátás nélkül használja a többletkapacitásokat kriptobányászatra. Az Enerhash Group részeként létrehozott vállalat nyilvános, Xtend piaci részvény bevezetésre készül: a tőzsdére lépésre való felkészülés és az előírásoknak való megfelelés érdekében felvette a Greenhash márkanevet.

„Az új márkanév létrehozására azért van szükség, hogy a Greenhash zöld kriptobányászati beruházásait elválasszuk a cégcsoport további energetikai projektjeitől, melyek továbbra is Enerhash néven futnak majd, biztosítva ezzel az átláthatóságot jelenlegi és jövőbeli befektetőink felé”

– fogalmazott Jogg Balázs, az Enearhash Technologies Zrt. társalapítója, aki hozzátette, hogy az új Greenhash márkanév bevezetését követően a későbbiekben az Enerhash Technologies Zrt. névváltására is sor kerül majd.

Zöld kriptobányászat Európában egyedülálló módon

A kriptobányászattal szembeni egyik fő ellenérv az elképesztően magas energiaigény. A Bitcoin évente megközelítőleg 145 TWh-t fogyaszt, ami a világ energiafelhasználásának 0,32 százalékát jelenti. Jelenleg a kriptovaluták előállításához használt energia 57 százalékát víz-, szél-, nap- és egyéb zöld energiaforrások biztosítják.

A Greenhash megoldást kínál a problémára: a megújuló energiaforrások többletkapacitásaira támaszkodva szeretné fenntarthatóvá tenni a kriptobányászatot. Az USA-ban néhány cég esetében már elérhető hasonló szolgáltatás, Európában azonban csak a Greenhash foglalkozik zöld bitcoin bányászattal. A társaság célja, hogy részvényeket kibocsájtva azok is visszatérhessenek a kriptobányászathoz, akiknek esetleg önállóan erre nincs kapacitásuk, lehetőségük. A BÉT XTEND tőzsdén megjelenve a részvényt vásárlók szabályozott és kiszámítható módon szállhatnak be a 100 százalékban zöld Bitcoin termelésbe, melyhez a vállalat biztosítja know-how-t és a teljes infrastruktúrát.

Magyar energetikai megoldások Svédországtól Új-Zélandig

A megújuló-erőművek kapacitásai a csúcsidőszakokban gyakran kihasználatlanok maradnak, míg felhős időben vagy szélcsendben továbbra is a hagyományos energiaforrásokra kell támaszkodni. Új-Zélandon is hasonló kihívásokkal szembesülnek. Itt ugyanis az energiamix 86%-át megújulók teszik ki. A Grid Share energetikai cég ezért az Enerhash-t kérte fel a zöldenergia optimalizálására. A helyi Pioneer Energy energetikai vállalat a Greenhash közreműködésével kriptobányákkal aknázza ki a rendelkezésre álló szabad kapacitásokat az erőművek teljesítményét pedig a termelési profiljuk ütemezésével állítják be a lehető legjobb hatásfokra.

Nagyszabású együttműködés valósul meg Svédországban is, ahol egy 79 erőművel rendelkező vállalat mellé telepített a Greenhashz Enerhash egy 3 MW kapacitású számítástechnikai adatközpontot a vízerőművek szabad kapacitásainak hasznosítására. A sarkköri térségében, ahol az alulfogyasztás miatt jelenleg a világon a legolcsóbb az áram, a régió erőműveinek túltermelésük van a 100%-ban megújuló vízenergiából. Az állami energetikai vállalatnak kiegyensúlyozó szolgáltatást nyújt a magyar techcég az áramhálózaton, a vízerőművek pedig ellátják az adatközpontot árammal, amit károsanyag-kibocsátás nélkül, számítási kapacitássá alakítva értékesíthetnek például bitcoin-bányászatra is.

„Fontos küldetésünknek tekintjük a megújuló energiaforrásokra való globális átállás támogatását és gyorsítását. Technológiánk iránt egyre nagyobb az igény, mivel az erőművek szeretnék kihasználni és értékesíteni többletkapacitásaikat, miközben a kriptobányászat is fenntarthatóbbá válik. 2023-ban közel 2 milliárd forintos bevételünk volt, ebből 630 millió forint az értékesítésből származott, ami mutatja a növekvő keresletet. Nyilvános részvénykibocsátásunk célja, hogy a pénzügyi hozamok mellett pozitív társadalmi és környezeti hatásokat érjünk el, valamint növeljük és skálázzuk üzemméretünket. Egyedülálló szolgáltatásunknak köszönhetően bízunk benne, hogy öt éven belül vezető szerepet tölthetünk be a kontinensen a zöld kriptobányászat területén” – mondta Kovács Gábor társalapító.