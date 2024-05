Bár a kriptovaluták árfolyama az elmúlt években hullámvasútként emelkedett fel és zuhant alá – nemegyszer súlyos csalások miatt –,

a kriptovaluták ismertsége és tulajdonosi aránya az Egyesült Államokban napjainkra mégis rekordszintre nőtt: egyes felmérések szerint az amerikai felnőtt társadalom 40 százaléka – közel 100 millió ember – már birtokol valamilyen kriptovalutát.

A fentiek miatt nem meglepő, hogy az Egyesült Államokban a kriptovaluták már régebb óta a szövetségi és az állami hatóságok figyelmének a középpontjába kerültek. Szövetségi szinten az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC), a Határidős Árutőzsdei Kereskedelmi Bizottság (CFTC), a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC), a Pénzügyminisztérium, az adóhatóság (Internal Revenue Service – IRS), valamint a Pénzügyi Bűnüldözési Hálózat (FinCEN) a hangsúlyt eddig az adminisztratív és ügynöki szabályok betartatására helyezték.

Eltérő szabályok és szabályozási irányok

Noha ezek a kormányzati szervek jelentős szerepet vállaltak magukra, formális szövetségi szabályalkotásra alig került sor. A szövetségi hatóságok döntéseit pedig számos fontos kérdésben az érintettek megtámadták az illetékes bíróságok előtt; ezekben az ügyekben a folyamatban lévő perekben megszülető bírósági ítéletek lesznek majd az irányadók.

A kriptoeszközök szabályozása a világ országaiban és Magyarországon is komoly kérdéseket vet fel. Az USA-ban az 50 tagállam hozzáállása ráadásul meglehetősen vegyes képet mutat: sok helyen kriptobarát szabályok születtek, míg más államokban meglehetősen szigorú előírásokat vezettek be. Ráadásul a kriptovalutákkal kapcsolatos állami és szövetségi válaszok között is eltérés mutatkozik. Míg az államok lendületesen haladtak előre és szabályokat alkottak a kriptovaluta kibocsátásról (ICO), valamint az okos szerződések alkalmazásáról, addig a szövetségi hatóságok jószerint inkább a hatályos törvényeknek a kriptovalutákkal kapcsolatos értelmezésére szorítkoztak.

Az amerikai kriptovaluta ipar igazi problémáját azonban a törvényhozás megosztottsága jelenti. Míg a képviselőház mindkét pártja törvényhozóinak a többsége már több olyan törvényjavaslatot is benyújtott, amelyek célja, hogy egyértelműbbé tegyék ennek a feltörekvő szektornak a szabályait, addig a szenátus demokrata tagjai eddig inkább szigorúbb – főleg pénzmosási és adózási – szabályok meghozatalát szorgalmazták.

Az idei esztendő, amelyben elnökválasztás miatt a politikai küzdelem a tetőfokára hág, nem igazán ideális egy, a kriptovalutákkal kapcsolatos törvény elfogadására. Ennek ellenére a republikánus képviselők – több demokrata képviselő támogatásával – egy átfogó kriptopolitikai törvényjavaslatot terjesztettek elő, miután az iparág már évek óta panaszkodik a jelenlegi inkoherens jogi helyzet miatt. A törvényjavaslat új szabályokat állapítana meg a digitális eszközök kereskedelmére. A hónap végén esedékes, mérföldkőnek is számító képviselőházi szavazás kimeneteléből majd kiderül, hogy a képviselőket mennyire vezérlték a kriptovaluta-tulajdonosok érdekei vagy a kriptovaluta-lobbik kampánypénz-ígéretei.

Elnökválasztási kérdéssé lett a kripto-szabályozás

Ám hiába szerezne a törvényjavaslat többséget a képviselőházban, az szinte bizonyos, hogy a demokrata többségű szenátusban el fog bukni. A szavazás azonban a törvényhozókat színvallásra kényszeríti a kriptovalutákkal kapcsolatos álláspontjukról. Ez pedig a kriptovaluta tulajdonosok nagy száma miatt befolyást gyakorolhat a novemberi elnökválasztás kimenetelére is.

Ezt felismerve Donald Trump, aki néhány esztendeje még kigúnyolta a digitális valutákat, most nyíltan a kriptobarát republikánus képviselők oldalára állt. Egy Mar-a-Lago-i rendezvényen egyenesen azt mondta a kriptohívőknek, hogy jobban teszik, ha rá szavaznak, mert a felügyeleti szervek Biden elnök által kinevezett vezetői már alig várják, hogy lesújthassanak a kripto iparágra.

A kriptobefektető Mark Cuban milliárdos, Biden elnök egyik támogatója ezért arra figyelmeztette az X-en (korábban Twitter) a demokrata képviselőket és szenátorokat, hogy amennyiben Biden veszítene, az bizony a szövetségi felügyeleti szervek hozzáállásának is köszönhető lesz.

Cuban talán túlbecsülte a Biden számára a kriptovaluták kapcsán felmerülő választási kockázatokat. A közvéleménykutatók felmérései szerint ugyanis a legtöbben, akik legalább némi ismerettel rendelkeznek a kriptovalutákról, egyelőre kétségeket táplálnak azok biztonságát és megbízhatóságát illetően. Abban viszont igaza van, hogy fiatalabb és független szavazók körében magas a kriptovaluták támogatottsága: a felmérések szerint főleg a fiatalabb férfiak vásárolnak kriptovalutát. Emellett az utóbbi időben gyorsan nőtt a kriptovaluta-befektetések iránt érdeklődő nők száma is. Márpedig a szorosnak ígérkező választás kimenetelében nagyon fontos lehet az, hogy a fiatalok és a nők ki mellett fognak szavazni.

Vannak persze akik szerint a magukat kriptobarátnak valló politikusokat valójában csak kriptopárti lobbiktól szerezhető támogatások érdeklik. Mások meg arra figyelmeztetnek, hogy a kriptovaluták szabályozásának választási lakmusz-tesztté tétele pusztán „üres kampányretorika”. Többek szerint a Mar-a-Lagoban tett megjegyzései alapján kiderült:

Donald Trump nem a kriptovaluták ügyének pártfogója, hanem csupán ügyesen hasznosítja a kriptovaluták ügyét politikai céljai érdekében.



A különböző vélekedésektől függetlenül azonban könnyen lehet, hogy a novemberi elnökválasztás kimenetelében az elnökjelöltek és pártjaik kriptovalutákkal kapcsolatos álláspontja is szerepet fog játszani.



(A cikk szerzője, Terták Elemér az Európai Bizottság belpiaci főigazgatóságának pénzügyi intézményekért felelős korábbi igazgatója)