Vegyesen alakult kedd reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
- Az eurót reggel hét órakor 383,73 forinton jegyezték az előző esti 383,42 forint után,
- a dollár jegyzése 331,88 forintra csökkent 332,12-ről,
- a svájci franké pedig 412,74 forintra ment fel 411,92 forintról.
A novemberi kezdésnél erősebben áll a forint kedd reggeli jegyzésén; 1,1 százalékkal az euró, 1,4 százalékkal a dollár és 1,3 százalékkal a svájci frank ellenében.
Elképesztő csúcsfomában a forint: két éve nem volt ilyenA magyar fizetőeszköz – az euróval szemben – friss erősödést produkált: az árfolyam a reggeli órákban már 383 forint környékére esett, ami másfél éves, illetve egyes elemzések szerint közel két éves csúcsnak felel meg. Erről írtunk tegnap >>>
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
