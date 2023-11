A jelek szerint kezd általános meggyőződéssé válni a profi befektetők körében az, hogy a világ nagy jegybankjainak sikerült úrrá lenniük az infláción, s a globális gazdaság vagy nem, vagy csak finoman landol jövőre és megindulhat végre a várva várt kamatcsökkentés. Legalábbis erre utalnak a 265, összesen 632 milliárd dollár kezeléséért felelős szakember megkérdezésével a Bank of America szakemberei által készített alapkezelői felmérés eredményei.

A jó hangulatnak és a csábító kötvényhozamoknak köszönhetően egy hónap alatt 5,3 százalékról 4,3százalékra csökkent a kezelt portfóliók átlagos készpénzaránya. Ez elvileg nem jó hír a kockázatos eszközök várható árfolyam-alakulása szempontjából, hiszen a hüvelykujjszabály szerint minél több elkölthető pénz parkol a partvonalon, annál nagyobb a jövőbeni ki vásárlóerő, és annál inkább lehetnek megtámogatva az árfolyamok.

A befektetők számára egyértelműen meggyőződéssé vált, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed befejezte a kamatemeléseket, sőt, a jövő évtől már csökkenteni is kezdi az irányadó rátáját. Ez akkor lehet lehetséges, ha az infláció is csökkenni kezd, méghozzá tartósan, s a kamatcsökkenésekkel pedig a kötvényhozamok csökkenése is együtt jár majd.

Mivel a hozamok ellentétesen mozognak az árfolyamokkal a kötvények esetében, azaz a csökkenő hozamú kötvények árfolyama emelkedik, ezért szinte mindenki rohant hitelpapírokat vásárolni az elmúlt hónap folyamán. Olyannyira, hogy a kezelt portfóliókban a kötvények túlsúlyozása akkora mértéket ért el, amire a felmérés 23 éves történetében mindössze kétszer volt példa. Méghozzá a pénzügyi válság legsötétebb időszakaiban 2008 decemberében és 2009 márciusában.

A régi szép időkben az volt a hüvelykujj szabálya tőkepiacokon, hogy amikor jól megy a kötvényeknek , akkor rosszul megy a részvényeknek, és fordítva. Azonban ez az összefüggés az elmúlt évtizedben megdőlt és a jelek szerint megmarad az a helyzet, amelyben a kötvények és a részvények ára egy irányban mozog.

Jelentősen javult ugyanis a részvények várható teljesítményének a megítélése is a befektetők körében, a kötvényekhez hasonlóan. Az alapkezelők már ha enyhén is, de túlsúlyozzák a részvényeket a portfóliókban, ami hatalmas fordulat. Erre ugyanis 2022 áprilisa, a háborús helyzet és a Fed kamatemelései által kiváltott medvepiac kezdete óta nem volt példa.

Az októberi 30 százalékról 25 százalékra esett vissza azok aránya, akik szerint kemény földet érés vár 2024-ben a globális gazdaságra. Túlnyomó többség abban hisz, hogy csak enyhe landolás várható, vagy egyáltalán nem is lesz lassulás.

A megkérdezettek immár 76 százaléka meg van győződve arról, hogy a Fed befejezte a kamatemeléseket. Eközben évtizedek óta nem látott alacsony szintre csökkent azok aránya akik szerint a fogyasztói árindex illetve a kamatok növekedhetnek az előttünk álló 12 hónapban.

Az inflációs fenyegetés enyhülésével és a közel-keleti helyzet eldurvulásával párhuzamosan megváltozott annak megítélése is, hogy mi fenyegeti igazán a piacokat. Míg az elmúlt hónapokban jellemzően a magas infláció a szigorú jegybankok, illetve egy esetleges globális recesszió réme volt az, amely a befektetők szerint általános eladási hullámot tudna kiváltani a piacokon, addig most a legnagyobb veszélyt a geopolitikai helyzet romlásában látják