Az Apelso Alapkezelő, a BlackRock és az MPP&E Capital összefogásával most először kínál hozzáférést magyar privátbanki és prémium magánbefektetők számára az intézményi szintű alternatív befektetésekhez. Marton Peter Price, az MPP&E Capital alapítója szerint ez „egy rendkívül impresszív és fontos pillanat a magyar pénzpiaci fejlődés történelmében”.

Globális trendek, magyar távlatok

Az alternatív befektetések – magántőke, magánhitel, infrastrukturális eszközök és hedge fundok – szerepe világszerte nő. A BCG és a JP Morgan előrejelzései szerint ezekben kezelt vagyon 2029-re 37 ezer milliárd dollárra bővülhet a 2024-es 24 ezer milliárdról. Míg a fejlett piacokon az intézményi portfóliókban ezek 20 százalékot képviselnek, Magyarországon ez csupán 1-2 százalék. Az Apelso célja lebontani a magas belépési limitek és bonyolult elszámolási rendszerek korlátait.

Ez a méret nem csupán a vagyonkezelés jövőjét jelzi, hanem a globális gazdaság dinamikáját is: a 24 ezer milliárd amerikai dollár már most meghaladja a világ legnagyobb gazdaságainak GDP-jét, és 2029-re akár a globális GDP 30-40 százalékát is kiteheti (a jelenlegi globális GDP kb. 105 ezer milliárd körül mozog IMF-adatok szerint). Ahhoz, hogy ez a számok érthetővé váljanak, érdemes összehasonlítani egyes országok 2024-es becsült GDP-jével (az egyszerűség kedvéért az IMF World Economic adatait használva, nominálisan, amerikai dollárban számolva). Ezek a GDP-értékek a gazdaságok teljes éves kimenetelét képviselik, így szemléltetik, mennyire óriási a alternatív befektetések piaca:

Egyesült Államok: 28,78 ezer milliárd dollár – a világ legnagyobb gazdasága, amelynek GDP-je "csak" 20 százalékkal nagyobb, mint a 2024-es alternatív vagyon, de 2029-re a befektetési piac mérete meghaladhatja az Egyesült Államok GDP-jét.

Kína: 18,27 ezer milliárd dollár – a második legnagyobb gazdaság, a globális GDP mintegy 17 százaléka, mégis a 24 ezer milliárd dolláros alternatív vagyon ezt is felülmúlja.

Németország: 4,71 ezer milliárd dollár – Európa legnagyobb gazdasága, de az alternatív piac mérete ötszöröse ennek.

Magyarország: 229 milliárd dollár – a hazai gazdaság mérete csekély a globális alternatív vagyonhoz képest (kb. 100-szor kisebb), ami rávilágít arra, miért forradalmi a magyar befektetők számára ezekhez a piacokhoz való hozzáférés.

Közeli kép egy kereskedőről, aki laptopján figyeli a tőzsde viselkedését Kép: Getty Images

Matthias Zeinitzer, a BlackRock közép-kelet-európai értékesítési igazgatója kiemelte: „A hagyományos 60/40 portfólió már nem elég diverzifikált. A jövő portfóliója 50 százalék részvény, 30 százalék kötvény és 20 százalék private markets eszközök kombinációja.” A BlackRock, 663 milliárd dollár alternatív vagyon kezelőjeként, kulcsfontosságú partner.

Kapu a privát piacokra

Zeinitzer az európai hosszú távú befektetési alapok (ELTIF) jelentőségét emelte ki: „Az ELTIF több tőkét vonz magánvállalatokba, elősegítve a gazdasági növekedést. Ismerős, mint a hagyományos alapok, 10 000 eurótól elérhető, és ’evergreen’ struktúrája akár 99 évig fenntartható.” A gazdasági növekedés 80 százaléka nem tőzsdén jegyzett cégekből ered, és az ELTIF ezt teszi hozzáférhetővé. A félig likvid jelleg 5 százalékos likviditási limittel rugalmasságot kínál, a BlackRock célja pedig 2026 nyarára 1 milliárd eurós méret elérése.



A szabályozási kihívások azonban lassítják a folyamatot,

a jogalkotás nehézkes, a tagállami implementáció eltérő, évek telnek el a piaci alkalmazhatóságig

– figyelmeztetett Zeinitzer, hozzátéve: ezért számíthat áttörésnek az alapok elindítása.

Az új alapok lebontják a falakat

Az Apelso 2025 tavaszán indította 1,5 milliárd forintos Ingatlanfejlesztő Alapok Alapját, amely közép-európai projektekre fókuszál. Novemberben két új alap debütált: az Apelso Private Markets Selection Alapok Alapja a BlackRock diverzifikált private equity, private credit és reáleszköz portfólióiba fektet, míg az Apelso Everest Hedge Fund Alapba Fektető Alap az MPP&E Capital kvantitatív stratégiáit kínálja 10 millió forinttól. Kállay András, az Apelso vezérigazgatója kiemelte:

Alapjaink lebontják a falakat, amelyek eddig elzárták a hazai befektetőket az intézményi szintű eszközöktől.

Merre visz az út az Everestre?

Az MPP&E Capital londoni székhellyel és budapesti kutatóirodával 100 millió dolláros principal alapot kezel. Price, aki Gödöllőről indulva lett hedge fund menedzser és hegymászó, aki egyébként maga is feljutott a világ legmagasabb hegycsúcsára, így fogalmazott: „Gödöllőről az Everest csúcsára eljutni talán könnyebb, mint egy magyar hedge fundot felépíteni.” Szívügyének nevezte, hogy „a kvantitatív hedge fund befektetések a magyar befektetők számára is elérhetővé váljanak.”

A budapesti csapat magyar fizikusokból és matematikusokból áll, algoritmikus kereskedésük PhD-kutatásokon alapul, tesztelt stratégiákkal.

Magyarországon is beköszönthet a pénzügyi demokratizáció

Az Apelso Everest Alap 10 millió forinttól kínál belépést, így kevésbé tehetős befektetők is részesülhetnek a hedge fundok előnyeiből. Kállay András hangsúlyozta: „Az alternatív eszközök magasabb hozamot kínálnak alacsonyabb kockázat mellett. A magyar befektetők óvatosak, de ezekkel az eszközökkel jobb teljesítmény érhető el a komfortzónájukon belül.” Felvetésünkre, hogy a hazai ingatlanpiaci változások miatt jelentős mennyiségű tőke fog megjelenni az állampolgároknál, az Apelso vezetője úgy reagált, hogy "nem azt mondjuk, hogy valaki adja el az ingatlanját és fektessen be. Hanem építsen diverzifikált portfóliót, amelynek 10-15 százaléka alternatív eszköz." Mint mondta, az alternatív eszközosztályok bevezetésével jelentősen optimalizálhatjuk a portfóliókat. A hagyományos részvény-kötvény kombináció helyett ezek az eszközök magasabb elvárt hozamot kínálnak, miközben csökkentik a kockázatot.

Price hozzátette:

a pénzügyi demokrácia híve vagyok. Ez eddig nem volt lehetséges, hogy egy magyar privátbanki ügyfél hedge fundba fektessen. A tehetség egyenletesen oszlik el, a tőkepiaci hozzáférés nem – mostantól ez Magyarországon is elérhető.

Futballkluboktól az infrastruktúráig

Az alternatív eszközök sokktűrőbb portfóliókat biztosítanak. Az amerikai tőzsdei cégek száma 8000-ről 5000-re csökkent, a finanszírozás a private marketsre tolódott. Zeinitzer szerint: „A kormányok privát tőkére támaszkodnak az energiaátmenetben vagy az AI-infrastruktúrában, például kikötőkben és repülőtereken.” A BlackRock új területeket vizsgál. „Televíziós jogokat, zenei jogdíjakat, sőt, futballklub-részesedéseket is. A futballklubok a globális médiaérték és stabil cash flow miatt vonzóak” – mondta, hozzátéve, hogy korlátozott partnerként vesznek részt ezekben.

Mi az alternatív befektetés? Az alternatív eszközök – magántőke, magánhitel, infrastruktúra, hedge fundok, kockázati tőke és ingatlanbefektetések – a hagyományos részvények, kötvények és készpénz mellett kínálnak diverzifikációt. Évtizedek óta kulcsfontosságúak az intézményi portfóliókban, de magas belépési limitek és komplex elszámolások miatt a magánbefektetők számára elérhetetlenek voltak. Az Apelso forgalmazói hálózata és piaci edukációja most ezt változtatja meg, közelítve a magyar megtakarítási kultúrát a globális sztenderdekhez.

Csak Magyarországon

„Magyarországon ez az első ilyen hedge fund, a környező országokban sem találtunk hasonlót” – hangzott el a sajtóbeszélgetésen. Price zárta: „A hegymászásban a csúcs egyértelmű. Itt nehezebb, de ez egy fontos pillanat.” Az MPP&E Capital célja, hogy „a budapesti kutatói jelenléttel az első kvantitatív hedge fundként sikeres legyen”.