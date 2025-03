Lényegében túl van a hazai részvénypiac a jelentési szezon érdemi részén, néhány midcap kibocsátó beszámolója van még hátra. A blue chip részvények mögött álló cégek nagyjából hozták a várakozásokat. Mint az Erste elemzése kitért rá, az OTP, Mol, Telekom, Richter által a negyedik negyedévben szállított profit 342 milliárd forint volt, amely ugyan kevesebb a várakozásaiknál, de így is történelmet írt a BÉT, hiszen egy év alatt 10 százalékkal nőtt a négy társaság adózott nyeresége. A teljes évet tekintve 1 838 milliárd forint volt a négyes összesített nettó eredménye.

Miután lement a jelentési szezon érdemi része, arra voltunk kíváncsiak, hogy a hazai befektetési szolgáltatók most melyik magyar részvényben látják a sztorit, melyik teljesítménye múlhatja felül a BUX-ot.

Nagy András, részvényelemző, Erste – kedvenc részvény: OTP

Több tényező miatt is az OTP felülteljesítésére lehet idén számítani. Egyrészt várhatóan emelkedni fognak az idei profitvárakozások. A piaci konszenzus egyelőre a profitok enyhe visszaesésével számol, miközben a menedzsment 2025-ös előrejelzéséből inkább növekedés olvasható ki.

Főként azért, mert a negyedik negyedévben az óvatosság érdekében kiugróan nagy céltartalékot képeztek, ami növeli a menedzsment idei mozgásterét. A hitelintézet tőkehelyzete kiemelkedően magas, főként, ha figyelembe vesszük az addicionális tőkeelemek kibocsátásának lehetőségét is. Vagyis megfelelő célpont esetén egy nagyobb (akár ezer milliárdos forintos) akvizíció is beleférhet az OTP-nek, megfejelve az organikus növekedési lehetőségeket. A régiós szektortársak jellemzően 25-30 százalékkal magasabb értékeltségen forognak, mint az OTP akár P/E, akár P/BV alapon nézzük. A felértékelődés egyik katalizátora lehet, ha előrelépés történik az orosz-ukrán háború lezárása kapcsán. Erről a két piacról származik ugyanis az OTP csoport árbevételének több, mint 15 százaléka.

Cinkotai Norbert, vezető elemző, K&H Értékpapír – kedvenc részvény: Richter

Az elmúlt időszakban nem teljesített túl erősen a Richter a piacon, nagyjából szeptember elején is itt járt az árfolyam, 10 500 forint körül. Az elmúlt félévben a blue-chipek közben erősek voltak, a BUX is több mint 20 százalékot tudott erősödni, vagyis alulteljesítés látható a Richter kapcsán. Pont ez teszi viszont igazán érdekessé a részvényt, egyebek mellett azért, mert a 2024-es jelentésében látványos profitbővülésről számolt be.

A Richter egy részvényre jutó eredménye (EPS) már 1300 forint felett alakult, a konszenzus pedig úgy számol, hogy a következő években lassan a 2000 forint is elérhető a vezető készítmény Vraylar remek számainak köszönhetően. A cég néhány napja hosszú távú stratégiáját is közzétette, ahol láthatóan a Vraylar mellett is szép növekedés jöhet a bevétel és a profit terén, miközben a Vraylar utáni időszakban is szép osztalékot fizethet a cég. A jelenlegi piaci árazás továbbra is igen alacsonyan található, így nem lenne nagy meglepetés, ha idővel a lemaradó Richter is csatlakozna a magyar piacon látható ralihoz.

Rácz Balázs, senior tőkepiaci elemző, MBH Befektetési Bank – kedvenc részvény: Richter

A stabil profitnövekedés ellenére a szektortársaknál lényegesen alacsonyabb értékeltségen forognak a Richter-részvények, jelenleg 13105 forintos célárfolyam mellett vételre ajánljuk a céget. A társaság március 5-én publikálta 2035-ig szóló stratégiáját, amelyben meghatározta azokat a feladatokat és célokat, amelyek segítségével ellensúlyozni fogja az évtized végén lejáró cariprazine szabadalom miatt kialakuló gyors és jelentős profitkiesést.

A befektetőket a szabadalom végét követő időszak kiemelten foglalkoztatja, a Richter menedzsmentje a friss stratégiájában megerősítette, hogy a 2030-as és 40-es években is az a cél, hogy értékteremtő üzletág maradjon a Neuropszichiátria, ezért egy blockbuster potenciállal rendelkező új molekula kifejlesztése is fókuszban van a társaságnál. Emellett a másik három üzletág is stabilan fejlődik, a társaság jó úton halad a céljának megvalósításával, hogy 2030-ra a Nőgyógyászat, a Biotechnológia és a General Medicines is jelentős profitnövekedést tudjanak felmutatni a mostani szintekről.