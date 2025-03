Nagy fába vágta a fejszéjét a Richter Gedeon vezetősége, összerakták, merre menjen tovább a gyógyszergyártó cégcsoport a következő 10 éves időszakban. A lépés időszerű volt, egyrészt a jelenleg folyó, a 2018-2028-as időszakot lefedő stratégia lassan kifut. Másrészt a részvényeseknek is itt volt az alkalom bemutatni, hogyan képzeli el a menedzsment azt az időszakot, amikor a vezető originális készítmény amerikai szabadalma lejár és emiatt 2030-tól annak a tengerentúli forgalmazása után kapott jogdíj (ami lényegében tiszta profit) erősen vissza fog esni.

A menedzsment az ezt követő időszakra egyébként már jóideje készül, az elképzeléseket szerdán mutatták be, a sarokszámokkal meg is lepték pozitív értelemben a külföldi befektetőket, akik ritkán látnak egy több lábon álló cégcsoporttól konkrét vállalásokat tartalmazó, 10 évre előremutató prognózist.

Miért kell a 2030 után időszakkal már most foglalkozni?

Az elmúlt 6 év a cégnél a termékportfólió fejlesztéséről szólt, véglegesítették az üzletágakat, volt egy csomó szervezeti átalakítás, akvizíció, illetve fut több kutatás-fejlesztési program. A bevétel dinamikusan nőtt, tavaly 857 milliárd forintra, 261 milliárd forint üzemi eredmény mellett.

A jövedelmezőség nagy részét hozó cariprazine sztori azonban nem véges, 2029-30-ban lejár Amerikában az ott Vraylar néven ismert szer kizárólagossága. A konkurensek már készülnek, hiszen népszerű, jól tolerálható és mellékhatásoktól lényegében mentes anti-pszichotikumról van szó, tehát garantálni lehet, hogy jönnek a generikus változatok.

Most még csak a Richter partner amerikai AbbVie végzi a marketinget, az értékesítést és a gyártást is, utóbbihoz Kőbányáról a hatóanyagot szállítják. Az AbbVie idénre 3,5 milliárd dollár forgalmat célzott meg erre a gyógyszerre, aminek közel 20 százaléka lesz a Richteré, ez az úgynevezett royalty, vagy szabadalmi jogdíj. Ha teljesülnek a tervek, akkor a Richtert megillető pénz a mai árfolyamon 240 milliárd forintra tehető. Majdnem annyi, mint a tavalyi üzemi eredmény (EBIT), egyébként makroszinten is látható nagyságrend a folyó fizetési mérlegben.

Még 4-5 évig garantált a pénzeső

A teljes jogdíj nem fog eltűnni 2030 után, hiszen a termék a konkurensek érkezésével is a piacon marad, de sokkal kevesebbért lehet eladni, így 2029-30-ban összesen közel 1 milliárd dollár fog hiányozni a Richter cash-flowjából.

Egyébként az a tény, hogy ez a rendkívül jövedelmező termék évek óta ontja a pénzt, annak meg is lett az eredménye, rendszeres osztalékfizetés mellett 2018-hoz képest kétszeresére nőtt a Richter-papírok árfolyama, a befektetők viszont egy ideje már aggódva tekintettek a 2030 utáni évekre.

A jelek szerint azonban nem kell félteni a Richtert. A társaság összesített árbevétele 2029-ig biztosan növekedni fog, utána azonban elkerülhetetlen a megtorpanás, de a ciklus végére, 2035-re már magasabb árbevétellel számolnak mint 2029-re.

A Richter bevétel-prognózisa, milliárd euróban. Szürke: CNS üzletág, kék: minden más.

Tavaly 2,14 milliárd euró volt a Richter csoport bevétele, amelyből 610 millió eurót tett ki a neuropszichiátria (CNS) üzletág, lényegében a cariprazine után kapott jogdíj. 2035-re eltolódnak az arányok: a nem-CNS bevételek 3,2-3,5 milliárd euróra nőhetnek, vagyis addig átlagosan évi 7-8 százalékos növekedésre lesz képes a vállalat, a neuropszichiátria szegmens nélkül. Utóbbi erős vállalás, a gyógyszeriparban az átlagos évesített növekedés (CAGR) ennél kisebb, 6,5 százalék.

De így is minden olyan üzletágban, ami nem a neuropszichiátria, a bevétel megduplázása a cél 2025-ről 2035-re.

Az is fontos célkitűzés, hogy a CNS bevételek nélkül 2030-ra vagy 2031-re képes legyen a Richter a 20 százalékos üzemi árrés elérésére. Egyébként ahogy Orbán Gábor vezérigazgató a szerdai capital dayt követő háttérbeszélgetésen fogalmazott,

az egész tízéves sztorinak lényegében ez a kulcsa, hogy a jogdíjbevételek nélküli üzletágak jövedelmezősége (EBIT-marzs) hogyan zárkózik fel a jelenlegi 10 százalékról az iparági sztenderdnek tekinthető 20 százalékra.

Hogyan járulhat hozzá mindehhez a négy üzletág?

A nőgyógyászat lesz majd 2030 után a fő bevétel- és eredménytermelő szegmens. Itthon ezen a területen 35 százalék a Richter részesedése, ami növelhető, bár egyes területeken csak limitáltan. 10 év múlva kétszer annyi bevételt hoz a szegmens mint most, egy sor európai országban piacvezetők lesznek a nőgyógyászati termékek forgalma alapján, de már most is azok Spanyolországban és Portugáliában. 2024 óta saját originális kutatási projektjük is van a nőgyógyászatban. CNS: ha minden jól megy, a cariprazine szabadalom lejárta után egy új áttöréssel jelenhet meg az amerikai piacon a Richter. A molekulát az AbbVievel közösen fejlesztik, jelenleg a második fázisú klinikai vizsgálatok zajlanak (bipoláris depresszió indikációban), jövőre átkerülhet a következő szakaszba a klinikai vizsgálat. A terméket akár már 2030-ban piacra dobhatják Amerikában; igény sajnos van rá, az Egyesült Államokban minden 8. embert érint valamilyen szintű mentális megbetegedés. A referenciák erősek: cariprazinnal eddig 1,4 millió amerikait kezeltek a 2015-ös bevezetés óta és további 300 ezret Európában (itt később vált elérhetővé). A 2010-es években a Richter az originális termékfejlesztésre helyezte a hangsúlyt, így a generikus gyógyszerek forgalma inkább stagnált, a 20-as évek viszont már növekedést hoztak. Sok lejáró szabadalomra készülnek, próbálnak elsők lenni, a fő területek a neuropszichiátria, a véralvadás-gátlás, a diabétesz és az obezitás. A bioszimiláris gyógyszeripar globálisan 400 milliárd dolláros piac, ahol egyre több a szabadalmi lejárat. Ez a legkisebb üzletág a Richternél, amely 2027-től lesz stabilan nyereséges. 2035-re már 600 millió eurós bevétellel járulnának hozzá a csoportszintű teljesítményhez.