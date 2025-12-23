Vegyesen alakult, kevéssé változott kedd reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró jegyzése reggel hét órakor 388,63 forinton állt az előző este hat órai 388,75 forint után,
a dollár jegyzése 330,04 forintra csökkent 330,75 forintról,
a svájci franké pedig 417,95 forintra ment fel 417,55-ről.
Kedd reggeli jegyzésén a forint gyengébben áll a decemberi kezdésnél: 1,8 százalékkal az euróval, 0,3 százalékkal a dollárral és 2,0 százalékkal a svájci frankkal szemben.
Az év eleje óta a forint erősödött, 5,6 százalékos nyereségre tett szert az euró, 17,0 százalékosra a dollár és 4,6 százalékosra a svájci frank ellenében.
