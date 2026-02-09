A Portfolio összesítése szerint tavaly december végén a privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyon hajszálnyi távolságra került a 13 000 milliárd forinttól, amely év alatt 13,5 százalékos növekedést jelent. Bővült a privátbanki ügyfélszámlák száma is: 2025-ben meghaladta a 63 ezret, ami 2,4 százalékos éves növekedés, 2006-2007-hez képest duplázódott a számlaszám.

Ahogyan emelkedett a kezelt vagyon, úgy nőtt az egy ügyfélszámlára eső vagyon is, ami tavaly már meghaladta a 200 millió forintot. Tavaly is folytatódott a trend, miszerint egyre több szolgáltatónál lehetett megfigyelni a privátbanki belépési limit emelését. A Portfolio felméréséből kiderült az is, hogy miben tartják pénzüket a magyar gazdagok:

Befektetési alapok: a legtöbb privátbanki vagyon közel 43 százaléka, gyakran részvény- és kötvény ETF-eket is tartalmaz.

Kötvények: 22 százalék, a második legnépszerűbb eszközosztály.

Részvények: 19 százalék, az elmúlt negyedévekben növekvő trend figyelhető meg.

Devizában tartott vagyon: a teljes kezelt vagyon 54 százaléka, euró: 35 százalék, amerikai dollár: 16 százalék.

Forintban tartott vagyon: 46 százalék.

Tavaly tovább nőtt a privátbanki belépési limitek és az egy ügyfélszámlára jutó vagyon: a Concorde Értékpapír 120-ról 150 millióra, az OTP 40-ről 100 millióra, a CIB pedig 60-ról 100 millióra emelte a küszöböt, a Bank Gutmannnál az árfolyam függvényében változik a limit. A legmagasabb belépési küszöb továbbra is a Bank Gutmannnál 385 millió forint, az OTP és az Apelso 300 millióval követi. Az egy számlára jutó átlagvagyon legmagasabb a Bank Gutmannnál (1,15 milliárd), majd az Apelso (807 millió) és a Hold (600 millió).

Az ügyfélszámlák száma is bővülni tudott tavaly, szektorszinten több mint 1500 új privátbanki számla jött létre egy év alatt, az ügyfélszámlák száma tavaly meghaladta a 63 ezret, az Apelso, a Hold és az Equilor mutatta a legnagyobb éves növekedést. A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP kezeli (3676 milliárd), a teljes szektor közel 13 000 milliárd forintot kezel, a legnagyobb öt szolgáltató piaci koncentrációja 74 százalék.

A privátbanki tanácsadók átlagosan 130 ügyfélszámlát kezelnek, a K&H-s bankárok terheltsége a legmagasabb (229 számla), az Apelso tanácsadóié a legalacsonyabb (15 számla). A létszám szektorszinten stabil maradt, 489 bankár felügyeli a teljes vagyonkezelést.