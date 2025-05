Frappáns válasz a lakosságtól: így kell befektetni, ha föl-le rángatóznak a piacok

Az április messze nem úgy indult, hogy jól járnak a befektetők, de végül megérte kivárni: a turbulens piaci mozgások kisimultak, így a hazai alapokban lévő vagyon kismértékben még nőni is tudott. A befektetők továbbra is az abszolút hozamú alapokat favorizálják, ezek ugyanis akkor is képesek lehetnek jó teljesítményre, ha a piacok föl-le rángatóznak.