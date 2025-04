Megérkeztek a friss adatok a hazai befektetési alapokban kezelt megtakarításokról: a Befektetési Alapkezelők Országos Szövetsége (BAMOSZ) adatai szerint márciusban 1 százalékkal, azaz 177 milliárd forinttal nőtt az alapokban lévő vagyon. Ennél azonban jóval magasabb volt a tőke be- és kiáramlások egyenlege: 222,7 milliárd forint.

A statisztikák szerint a hazai befektetők nagyobb átalakításokat hajtottak végre a kötvényalapokban: a hazai rövid futamidejű kötvényalapoknál több mint 88 milliárddal csökkent az állomány, ennek egy része került át eurós rövid kötvénybefektetésekbe.

Láthatóan egyre többen bíznak a vegyes alapokban, a kockázat kisimítása a bankbetétek, kötvények és részvények közt sokak számára vonzó, így nem meglepő, hogy a tőkemozgások eredője itt is bőven pozitív volt, közel 68 milliárd forint.

Csábító az infláció feletti hozam

Ennél is nagyobb, több mint 88 milliárd forint volt az abszolút hozamú alapok értékesítésének egyenlege, amely a legmagasabb érték volt a kategóriák között márciusban. Ráadásul itt a hozamok, árfolyamok is hozzájárultak a gyarapodáshoz, így 4,1 százalékos növekedés jelentkezett a kategória vagyonában a hónap során. Az abszolút hozamú alapokra az jellemző, hogy az alap portfóliómenedzsere a többi kategóriához képest kevesebb megkötéssel dönthet a rá bízott tőkéről, de ezzel együtt is kevésbé tartják kockázatosnak, mint egy részvényalapokat. Az ilyen szemléletű alapok célja általában az infláció feletti, minél jelentősebb reálhozam elérése.

Az amerikai tőzsdén már márciusban megindult a lejtmenet

Abban, hogy az alapokba 222,7 milliárd forinttal több pénz érkezett, mint amennyit azokból kivettek, de az összvagyon "csak" 177 milliárddal nőtt, arra az árfolyamok és a hozamok negatív hatása a magyarázat.

Ám ebben túl nagy meglepetés nincs, a tőzsdék ezúttal kevésbé támogatták a vagyon gyarapodását, a BUX lényegében stagnált a múlt hónapban, az amerikai S&P 500 azonban már márciusban is erősen lefelé tartott, havi szinten 5,8 százalékkal esett és majd csak ezután jött április másodikán a Trump-féle, azóta többször módosított, visszavont, felfüggesztett vámtarifa tábla, amely valósággal sokkolta a tőzsdéket. Mindenesetre március végén a BAMOSZ tag befektetési alapokban 18 529 milliárd forintot kezeltek, ami új rekord is egyben.

Kilőtt az arany, húzta magával az árupiaci alapokat

A tőzsdék bizonytalankodása mellett sokan az aranybefektetések felé fordultak, ez a kitettség árupiaci alapok segítségével is felvehető. Ezért nem véletlen, hogy az ilyen típusú alapokba 13,5 milliárd forinttal több friss pénz érkezett márciusban, mint amennyit onnan kivettek a megtakarítók. Az itt kezelt vagyon mindössze egy hónap alatt 21 százalékkal nőtt, a magyarázat egyszerű, elég ránézni az arany árfolyamának alakulására, amely több mint 9 százalékos erősödést mutatott márciusban.



Eszközosztályok szerint így nézett ki az alapokban kezelt vagyon (milliárd forint)