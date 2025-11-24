Strauss Zelnick, a Take-Two Interactive vezérigazgatója néhány napja CNBC-nek adott interjút. Ebben elismerte, hogy a vállalat már aktívan vizsgálja, hogyan lehet a játékfejlesztésbe még inkább beépíteni a mesterséges intelligenciát.

A GameStar az interjúból azt szemlézte ki, hogy Zelnick szerint a mesterséges intelligencia főként a fejlesztési folyamat hatékonyságát növelheti, és ahogy korábban is elmondta: nem az szerinte az AI célja, hogy munkahelyeket szüntessen meg, hanem hogy a monoton és ismétlődő feladatokat átvegye, egy pedig a fejlesztők az érdekesebb és kreatívabb munkára koncentrálhatnak.

A vezérigazgató példaként említette a szinkronmunka automatizálását, mert ha az AI-t betanítják egy színész hangjára, akkor az képes lehet a játékban természetes párbeszédeket generálni, anélkül, hogy manuálisan kelljen minden egyes mondatot rögzíteni.