Várhelyi Olivér egészségügyi és állatjóléti biztos ismertette azokat az intézkedéseket, amelyek célja az uniós határellenőrzések és a harmadik országokban végzett vizsgálatok hatékonyságának növelése.

A bizottság szerint a lépések biztosítják, hogy az uniós polgárok továbbra is élvezhessék a legmagasabb szintű élelmiszer-biztonságot, miközben az európai termelők egyenlő versenyfeltételek mellett működhetnek globális versenytársaikkal szemben.

A tájékoztatás szerint a következő években jelentősen, 50 százalékkal növelik a nem uniós országokban végzett vizsgálatok számát, valamint gyakoribbá teszik az uniós határállomások ellenőrzését annak megállapítására, hogy a tagállamok megfelelően végzik-e a felügyeletet.

Emellett szigorúbb és gyakoribb vizsgálatok várhatók azoknál a termékeknél és származási országoknál, amelyeknél a múltban szabálytalanságokat állapítottak meg.

A bizottság támogatást nyújt a tagállamoknak a vizsgálatok végrehajtásához, és egy külön uniós munkacsoportot is létrehoz az importellenőrzések hatékonyságának javítására, különös tekintettel a növényvédőszer-maradványok vizsgálatára, az élelmiszer- és takarmánybiztonságra, valamint az állatjóléti követelmények betartására.

A tervek között szerepel továbbá mintegy ötszáz tagállami hatósági munkatárs képzése, valamint az importált termékekben előforduló, az EU-ban betiltott veszélyes növényvédő szerekre vonatkozó szabályok frissítése, összhangban a nemzetközi normák legutóbbi módosításaival.