A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 474,09 pontos, 0,37 százalékos emelkedéssel 130 328,22 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 15,6 milliárd forint volt,

Kapcsolódó Erőteljes pirosba hanyatlott a pesti tőzsde

a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint a nemzetközi hangulat mozgatta a kereskedést, kibocsátói hírek nem befolyásolták az árfolyamokat.

A befektetők világszerte az amerikai kamatcsökkentésben bíznak, a vállalati gyorsjelentések szintén kedveznek a részvénypiacoknak. Európában ugyanakkor ezzel együtt is vegyes a tőzsdei összkép, így a BÉT sem rugaszkodhatott el jelentősen a nyitáshoz képest, tette hozzá Aradványi Péter.

A Mol 6 forinttal, 0,15 százalékkal 3870 forintra csökkent 2,0 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 300 forinttal, 0,74 százalékkal 40 710 forintra erősödött, forgalmuk 9,3 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,1 százalékkal 1984 forintra esett, forgalma 699,2 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,26 százalékkal 11 700 forintra nőtt, a részvények forgalma 3,0 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 10 257,63 ponton zárt kedden, ez 22,78 pontos, 0,22 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.