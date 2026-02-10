A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 474,09 pontos, 0,37 százalékos emelkedéssel 130 328,22 ponton zárt kedden.
A részvénypiac forgalma 15,6 milliárd forint volt,
Kapcsolódó
a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint a nemzetközi hangulat mozgatta a kereskedést, kibocsátói hírek nem befolyásolták az árfolyamokat.
A befektetők világszerte az amerikai kamatcsökkentésben bíznak, a vállalati gyorsjelentések szintén kedveznek a részvénypiacoknak. Európában ugyanakkor ezzel együtt is vegyes a tőzsdei összkép, így a BÉT sem rugaszkodhatott el jelentősen a nyitáshoz képest, tette hozzá Aradványi Péter.
- A Mol 6 forinttal, 0,15 százalékkal 3870 forintra csökkent 2,0 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 300 forinttal, 0,74 százalékkal 40 710 forintra erősödött, forgalmuk 9,3 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,1 százalékkal 1984 forintra esett, forgalma 699,2 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,26 százalékkal 11 700 forintra nőtt, a részvények forgalma 3,0 milliárd forintot ért el.
A BUMIX 10 257,63 ponton zárt kedden, ez 22,78 pontos, 0,22 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!