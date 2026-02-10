A YouTube Music mostantól néhány lejátszás után korlátozza a felhasználók számára a dalszöveg megtekintését. Feltéve, ha nem fizetnek érte.

A YouTube zenés streaming-szolgáltatóját a Spotify-jal együtt az utóbbi időben rengeteg kritika érte amiatt, hogy az AI-generált zenék elárasztották a lejátszási listákat, de a Google ezt most tovább mélyítette: prémium funkcióvá tette a dalszövegek elérhetőségét. Vagyis, ha szeretnénk látni a dalszövegeket, akkor már nme elég YouTube Music-ra előfizetnünk, azt csak a YouTube Premium előfizetéssel érhetjük el.

A felhasználók öt ingyenes dalszöveg elolvasási lehetőséget kapnak, mielőtt előfizetnének. Ezután csak az első néhány sor látható, a többi elmosódott és nem görgethető – írja a 9to5Google.

A YouTube Music 2590 forintos havidíjba kerül jelenleg Magyarországon, míg a YouTube Premium 3090 forintba.