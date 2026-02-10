Egy hónap múlva 380 forintos euróárfolyamra számítanak az ING Bank elemzői, kisebb kilengéseket követően pedig egy év múlva ugyanide térhet vissza a kurzus. A kedden publikált régiós devizapiaci elemzésükből kiderül, a forint az erős évkezdet után lendületben maradt, most pedig a befektetők láthatóan az áprilisi választás eredményeit igyekeznek beárazni.

Közben a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikai enyhítés felé tett irányváltása után a kamatpiaci várakozások is változtak, jelen állás szerint 100 bázispontos csökkentésre lehet számítani 2026-ban.

Az euró-forint árfolyammozgás és az ING várakozása (narancssárgával)

Ami biztosan változott a korábbi évekhez képest, az a magyar deviza ellenálló-képessége - írták az ING Bank szakértői. Az igazi próbatétel az április 12-i választás lesz, az ING szerint mindenképpen

volatilis árfolyammozgásokra kell felkészülni, ahogy érkeznek a hírek, frissülnek közvélemény-kutatások, s ahogy majd ezek függvényében változik a befektetői hangulat.

A forint árfolyamára számos tényező hat egyszerre, ezek (monetáris politika, fundamentumok, befektetői pozicionáltság) nagyrészt kiegyenlítik egymást. Ezért a következő fél évben a 380-390 közti sávba várják az euró-forint árfolyamot.

A legfontosabb, ami innen kimozdíthatná a magyar deviza kurzusát, az egy orosz-ukrán békemegállapodás lehetne.

Kedden a forint kismértékben gyengült, az eurót 378, a dollárt 318 forinton jegyezték délután.