Egy hónap múlva 380 forintos euróárfolyamra számítanak az ING Bank elemzői, kisebb kilengéseket követően pedig egy év múlva ugyanide térhet vissza a kurzus. A kedden publikált régiós devizapiaci elemzésükből kiderül, a forint az erős évkezdet után lendületben maradt, most pedig a befektetők láthatóan az áprilisi választás eredményeit igyekeznek beárazni.
Közben a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikai enyhítés felé tett irányváltása után a kamatpiaci várakozások is változtak, jelen állás szerint 100 bázispontos csökkentésre lehet számítani 2026-ban.
Ami biztosan változott a korábbi évekhez képest, az a magyar deviza ellenálló-képessége - írták az ING Bank szakértői. Az igazi próbatétel az április 12-i választás lesz, az ING szerint mindenképpen
volatilis árfolyammozgásokra kell felkészülni, ahogy érkeznek a hírek, frissülnek közvélemény-kutatások, s ahogy majd ezek függvényében változik a befektetői hangulat.
A forint árfolyamára számos tényező hat egyszerre, ezek (monetáris politika, fundamentumok, befektetői pozicionáltság) nagyrészt kiegyenlítik egymást. Ezért a következő fél évben a 380-390 közti sávba várják az euró-forint árfolyamot.
A legfontosabb, ami innen kimozdíthatná a magyar deviza kurzusát, az egy orosz-ukrán békemegállapodás lehetne.
Kedden a forint kismértékben gyengült, az eurót 378, a dollárt 318 forinton jegyezték délután.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
