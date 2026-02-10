Az MBH Bank délután 4 órára befejezte a reggel bejelentett technikai hiba elhárítását. A bank hangsúlyozza, hogy a leállás hátterében egy külső szolgáltató infrastruktúrájának hibája állt, nem érte támadás a bank rendszereit – közölte kedd délután a nagybank.

Emlékeztettek, a bank szakértői délután fokozatosan kapcsolták vissza a lakossági netbanki rendszereket, és folyamatban van a vállalati netbank visszakapcsolása, valamint a mobilbanki hozzáférés biztosítása is a teljes ügyfélkör számára. Leszögezték:

A ma beérkezett forint utalásokat a bank a nap végéig jóváírja az ügyfelek számláin, az ügyfelek által előzetesen indított tranzakciókat szintén a nap végéig teljesíti, és a bank ezúton is biztosítja az ügyfeleket arról, hogy a banknál elhelyezett pénzük és egyéb banki tranzakcióik a leállás idején is biztonságban voltak.

Az MBH Bank a vonatkozó előírásoknak megfelelően folyamatosan tájékoztatta a Magyar Nemzeti Bankot a hibaelhárítás lépéseiről, jegyezték meg.

A pénzintézet végül megköszönte az ügyfelek türelmét, majd jelezték, a szerdai napon a fiókok hosszabbított nyitvatartással állnak az ügyfelek rendelkezésére, hogy az ügyfelek kérdéseit és kéréseit kezeljék.