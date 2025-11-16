A magyar labdarúgó-válogatott vasárnap otthon, a Puskás Aréna falai között 3-2-es vereséget szenvedett az Írország válogatott csapatától – egy utolsó pillanatokban kapott góllal, ami azt jelentette: a csoport harmadik helyén zártak és sorozatban tizedszer nem jutnak ki világbajnokságra.

Marco Rossi értékelése szokatlanul személyesre sikerült:

Amióta kapitány vagyok, most érzem a legrosszabbul magamat. … Én vagyok az első számú felelős

– mondta.

A mérkőzésen a magyar együttes kétszer vezetett, mégis nem sikerült bebiztosítani a győzelmet – legfőképp

az utolsó percekben mutatkozó védekezési hiányosságok miatt.

Rossi a közvetlen okokról is beszélt: tudták, hogy az ír csapat a végén ívelgetni fog, mint Dublinban – de ennek ellenére nem tudták felvenni a versenyt fizikalitásban.

- Óriási szomorúság ez, nem találom a szavakat. Nagyon sajnálom, nagyon sajnáljuk… Magunk miatt, a srácok miatt, a szurkolók miatt. Nem azt érdemeltük, hogy ebből vereség legyen, de ugyanaz történt, mint Írországban. Tudtuk, hogy előreívelik majd a labdákat, de így se bírtuk ki. Mondtam a szünetben, hogy meg kell szereznünk a harmadik gólt, de helyzetkihasználásban kudarcot vallottunk, majd történt, ami történt – mondta a meccsről a kapitány.

Szerinte az tény hogy elfáradt a csapat, de az is, hogy a szerencse sem állt melléjük.

Jó csapat vagyunk, de nem vagyunk fenomének, többször is hibákat vétettünk. Nem ezt érdemeltük, nem így kellett volna végződnie ennek a mérkőzésnek

– tette hozzá

A kapitány bevallása szerint „nehéz most a jövőre gondolni”. A vereség fáj a játékosoknak, a szurkolóknak – és különösen neki mondta Marco Rossi az M4 Sportnak. Most nem pusztán egy mérkőzést veszítettek el, hanem egy lehetőséget, ami régóta hiányzik: a világbajnoki szereplést. Innen valóban nehéz lesz felállni - szögezte le.