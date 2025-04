A Szövetségi Kereskedelmi Bizottság, röviden FTC, állítja, az autómegosztó cég ügyfelei beleegyezése nélkül iratkoztatta fel őket Uber One nevű előfizetésére, majd szükségtelenül bonyolulttá tette számukra ennek lemondását – számolt be a BBC.

Az FTC trösztellenes eljárások lefolytatása mellett fogyasztóvédelmi hatóságként is működik, Donald Trump második elnökségének kezdete óta ez lesz az első ügyük egy nagy amerikai technológiai vállalat ellen.

A Trump-Vance FTC visszavág az amerikai emberek nevében

– írta közleményében Andrew Ferguson, a bizottság Trump által kinevezett elnöke.

Az Uber 2021-ben indult Uber One előfizetői csomagja többek között díjmentes kiszállítást és kedvezményes utazásokat ígért, mindezt havi 9,99 vagy évi 96 dollárért.

A fogyasztóvédelem szerint az Uber számos felhasználót azok hozzájárulása nélkül iratkoztatott fel a csomagra, majd megnehezítette annak törlését. A lemondáshoz 23 különböző képernyőn és akár 32 műveleten kellett keresztülnavigálniuk a pórul járt uberezőknek.

A vállalat minden vádat tagadott, és csalódását fejezte ki, amiért az FTC perre viszi az ügyet.

A lemondás jelenleg bármikor megtehető az alkalmazáson belül, és a legtöbb ember számára 20 másodpercnél többet nem vesz igénybe

– mondta Ryan Thornton, az Uber szóvivője nyilatkozatában.

A cég hozzátette, korábban csak a következő számlázási időszakot megelőző 48 órában törölhették az ügyfelek előfizetésüket a vevőszolgálat segítségével, ma már azonban ez akármikor lehetséges önállóan is.

A Kereskedelmi Bizottság azonban nem ért egyet a vállalat állításaival, panaszában olyan esetet is említenek, amelyben Uber-fiókkal nem is rendelkező személy részére is számlát állítottak ki.

Az FTC másik magas presztízsű folyó ügye a jelenleg a tárgyalás második heténél tartó Meta trösztellenes pere. Mark Zuckerberg csoportját azzal vádolják, hogy az Instagram és a WhatsApp felvásárlásával (amelyet annak idején a hatóság is jóváhagyott) monopóliumot hozott létre a közösségimédia-felületek területén.