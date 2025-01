A díj elsődleges célja a forgalom csökkentése, valamint a tömegközlekedés korszerűsítése a befolyt összegből – írja a Reuters.

Az első adatok alátámasztják, amit a New York-iak egész héten mondtak nekünk - a forgalom csökkent, az utcák biztonságosabbnak tűnnek, és a buszok is gyorsabban közlekednek

- mondta Janno Lieber, a Metropolitan Transportation Authority vezetője.

Összességében 30-40 százalékkal gyorsabb az utazási idő a Manhattanbe vezető folyami átkelőkön, ahol az Egyesült Államokban az eddigi legnagyobb a forgalomtorlódások voltak.

A program keretében a személygépkocsiknak 9 dollárt kell fizetniük a csúcsidőszakokban Manhattanben a 60. utcától délre, a teherautók és buszok behajtása pedig 21,60 dollár. Éjszaka a díjak ehhez képest jelentősen, 75 százalékkal csökkennek.

A város igazgatása még Donal Trump, újonnan megválasztott amerikai elnök beiktatása előtt bevezette a díjszabást, mivel a manhattani rezidenciával is rendelkező elnök ellenezte a programot, és kijelentette, mindent megtesz, hogy megakadályozhassa.

Az elektronikus rendszámleolvasókon keresztül felszámított díjért a magánautók naponta egyszer fizetnek, függetlenül attól, hogy hány utat tesznek meg a központi üzleti negyedben. A taxik 75 centet fizetnek utazásonként, az olyan alkalmazások által lefoglalt fuvarmegosztó járművek pedig, mint az Uber és a Lyft 1,50 dollárt kötelesek fizetni utazásonként.

Azonban nem New York az első város, ahol dugódíjat vezettek be. London még 2003-ban vezette be a rendszert, és jelenleg 15 fontot számít fel behajtásonként. Hasonló díjszabás van még érvényben Szingapúrban és Svédországban is.

A program hatása jelentős lesz, hiszen napi 80 ezer autóval kevesebb fog közlekedni a kiemelt területeken, amely körülbelül 11 százalékos csökkenést jelent. A díj bevezetése előtt naponta több mint 700 ezer jármű hajtott be Manhattan központi üzleti negyedébe, amely átlagosan 11 km/órára lassította a forgalmat. Ez az érték 23 százalékkal kevesebb 2010-hez képest.

A város becslése szerint a dugódíj az első évben 500 millió dollárt hoz majd. Kathy Hochul, New York kormányzója szerint a pénz 15 milliárd dollárnyi adósságfinanszírozást fedezne, amelyet a tömegközlekedés tőkefejlesztésére lehetne fordítani.

Ennek 80 százaléka a metró- és buszrendszer korszerűsítését, 20 százaléka pedig két elővárosi vasúti rendszerének fejlesztését tenné ki.