Mark Zuckerberg, a Meta alapítója 2021 óta kaliforniai birtokán működtetett – egy állítólagos – illegális iskolát, a Bicken Ben Schoolt – írta a Wired alapján az Eduline. Az intézmény – melyet Zuckerberg egyik csirkéjéről neveztek el – hivatalosan csak 2022. október 5-én került be az amerikai oktatási minisztérium nyilvántartásába.

A dokumentumok szerint a 5–10 éves gyerekeket oktató iskola tanulói 2022 és 2025 között 9-ről 14-re nőttek.

A szomszédok viszont 15–30 diákot láttak, és júniusban egy álláshirdetés szerint az intézmény jelenleg 35–40 fős létszámra tervez növekedni.

A hatóságok tavasszal felszólították az iskolát a működés beszüntetésére, és a környékbeliek szeptember óta nem láttak diákokat vagy az iskola nyomaira utaló jeleket. A család szóvivője, Brian Baker szerint azonban az iskola nem zárt be, csak elköltözött.