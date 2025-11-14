A kínai internetes óriás, a Tencent 19 százalékkal, 63,13 milliárd jüanra (8,88 milliárd dollár) növelte adózott eredményét a harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest, miközben a bevétele 15 százalékkal, 192,87 milliárd jüanra nőtt – áll a cég jelentésében.

Elemzői várakozások átlagában azonban kisebb, 57,3 milliárd jüan nyereség és szerényebb, 188,9 milliárd jüan bevétel szerepelt a negyedévre.

Az MTI beszámolója szerint a cég üzemi eredménye 19 százalékkal, 63,55 milliárd jüanra nőtt, az üzemi nyereségráta 33 százalékra emelkedett az egy évvel korábbi 32 százalékról.

A Tencent adatai szerint a szerencsejáték-bevétele külföldön 43 százalékkal, 20,8 milliárd jüanra hízott a szeptember végével záródott három hónapban éves összevetésben, míg a hazai piacon szerényebben, 15 százalékkal, 42,8 milliárd jüanra emelkedett. A Tencent közösségi média bevételei 5 százalékkal, 32,3 milliárd jüanra nőttek.

A marketing szolgáltatásokból származó bevétel (korábban online hirdetési szegmens) 21 százalékkal, 36,2 milliárd jüanra ugrott, míg a pénzügyi technológia és üzleti szolgáltatások terén a bevétel 10 százalékkal, 58,2 milliárd jüanra emelkedett.

A QQ azonnali üzenetküldő szolgáltatás havi aktív felhasználóinak (MAU) száma mobil eszközökön szeptember végén 517 millió volt, ami 8 százalékos csökkenést jelent éves szinten. A Weixin és a WeChat havi aktív felhasználóinak együttes száma 2 százalékkal, 1,414 milliárdra nőtt – fejtették ki.