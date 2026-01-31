A néhány héttel ezelőtti csekély emelkedéshez képest most már 150 százalékkal nagyobb az érdeklődés a hóláncok iránt, ahogy a melegítéssel és fűtéssel kapcsolatos eszközök iránt is. Mintegy 125 százalékkal nagyobb volt az érdeklődés a fűtésre is használható klímák és légkondik iránt, 90 százalékkal nagyobb a hősugárzók iránt, 85 százalékkal az elektromos konvektorok, fűtőtestek és fűtőpanelek iránt, 60 százalékkal a kályhák és kandallók iránt. De a bojlerekre és vízmelegítőkre is 40 százalékkal nagyobb arányban kerestek rá. Ezzel párhuzamosan a légfrissítők és a párásítók keresései is 50 százalékkal nőttek – írja közleményében az Árukereső.

Ugyanakkor ezek az adatok eltörpülnek a hóval kapcsolatos termékek iránti érdeklődéshez képest. A hólapátokra 16 ezerszer, a hómarókra pedig 24 ezerszer többször kerestek rá.

Ezzel párhuzamosan a szánkók, bobok és hócsúszkák iránti érdeklődés már pár héttel ezelőtt is megugrott, de most jóval nagyobb mértékben, több mint 4 ezerszer.

Szták András, az Árukereső.hu ügyvezető igazgatója szerint ezekből a számokból is látszik, hogy határozottan reagálnak a fogyasztók és a piac is a különféle olyan változásokra, amelyek a teljes társadalmat érintik, legyen szó természeti, politikai vagy gazdasági változásról.