Az Európai Unió hatalmas engedményt készül adni Donald Trump vámháborújában.

A Reuters szerint az Európai Unió nyitott arra, hogy kereskedelemi megegyezésbe lépjen az Egyesült Államokkal, amely 10 százalékos vámot jelentene a legtöbb exporttermékre,

azonban biztosítékot szeretne Donald Trump-tól a legfontosabb ágazatokra, például

a gyógyszeriparra,

alkoholra,

mikroelektronikára,

valamint utas- és áruszállító repülőgépekre.

Az Európai Unió abban is igyekszik meggyőzni Donald Trump-ot, hogy vezessen be kvótákat és mentességeket a gépjárművekre és autóalkatrészekre kivetett 25 százalékos vámjának enyhítésére, valamint csökkentse az acélra és alumíniumra érvényes 50 százalékos vámokat is – írja a Reuters.