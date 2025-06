Úgy tűnik, bajban van Románia autóipara, ugyanis folyamatos elbocsátásokkal, fejlesztési központok bezárásával és a munkaerő csökkenésével küzd. Az iparág nehéz időszakát élni Romániában, hiszen a globális gazdasági nyomás is hatással van rá.

Románia autóipara nagy részét teszi ki a román gazdaságnak, a szektor azonban nagy átalakuláson megy keresztül.

Az iparágat az Egyesült Államok kereskedelmi háborúja is érinti, valamint az elektromos autók elterjedése is negatív hatást fejt ki az autóiparban. Csökkent a munkaerőszám és nőttek a költségek.

Elbocsátási hullám

Az autóipar kénytelen szembenézni az elbocsátási hullámmal az azt kiszolgáló IT-szektorban is. A környezetet formálja

az elektromos járművekre való átállás,

az automatizálás,

és az Európán kívüli verseny is.

Az autóalkatrészeket gyártó Forvia bezárja a jászvásári fejlesztési központját, itt 74 alkalmazottat bocsátottak el.

Ők tavaly decemberben „stratégiai döntésként” bezárták a nagyváradi technikai központjukat is.

A német autóipari cég, a Continental romániai gyártóegységeiben is 870 munkahelyet szüntet meg versenyképessége növelése érdekéből. Ugyanígy leépítések vannak a japán SEBN-nél, a Bosch-nál, valamint a Dacia gyárban is, utóbbinál a dolgozóknak pénzbeli juttatásokat ajánlanak fel, ha önként döntenek a távozás mellett – számolt be róla a Világgazdaság.