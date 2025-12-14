Hitelmoratóriumot jelentett be a fagy- és aszálykárosult gazdáknak, valamint a sertéspiaci túlkínálat miatt károsult sertésgazdáknak az Agrárminisztérium. Nagy István tárcavezető közölte, ez a segítség jövő november végéig tart, ezalatt az idő alatt sem tőkét, sem kamatot nem kell a jogosultaknak fizetnie.

A minisztérium közleménye szerint Nagy István úgy fogalmazott, hogy a miatt kialakult piaci bizonytalanság és a felvásárlási árak visszaesése miatt a gazdálkodók likviditása is veszélybe került. Ezért kellett megteremteni a lehetőségét annak, hogy az érintett termelők a hitelszerződéseik után átmeneti időre választhassák a fizetési moratóriumot.

Az agrárminiszter hangsúlyozta, hogy

a fagykár esetében 2025. április 1-ig,

aszálykár vonatkozásában 2025. július 1-ig,

a sertéstartással, illetve sertéstenyésztéssel foglalkozó gazdálkodók esetében pedig a 2025. november 30-ig megkötött, az érintett mezőgazdasági tevékenységekhez kapcsolódó kölcsönökre és pénzügyi lízingre kell a moratóriumot alkalmazni.

A lehetőség egészen 2026. november 30-ig szól, és a a tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség teljesítésére egyaránt vonatkozik.

Ugyanakkor a moratórium alkalmazása nem automatikus, a gazdálkodónak a hitelezőnek jeleznie kell, hogy részt kíván venni benne. A moratórium ideje alatt ezt bármikor meg lehet tenni. Azonban mérlegelendő, hogy a moratórium fennállása alatt lejáró szerződések időtartama meghosszabbodik annak idejével, emellett pedig hatással lehet a gazda új hitelfelvételi igényére is.