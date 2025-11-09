Kezdetét vette a végkiárusítás a Griff háza táján, bezárja utolsó fizikai üzletét a Nyugati tér 7. szám alatt. A ruházati márka tulajdonosai hangsúlyozták, hogy

nem tűnnek el nyomtalanul a piacról, csupán teljesen átköltöznek az online térbe, a webáruházról továbbra is lehet rendelni.

Több évtizede van jelen a Griff a magyar divatpiacon, ám most a boltzárás okán kedvezményes áron lehet jó minőségű és márkás ruhadarabokhoz jutni – közölte a Pénzcentrum.

A netes vásárlás megmarad, a fenti döntést is azzal indokolták, hogy megváltoztak a vásárlási szokások, a digitális értékesítés került előtérbe. A tulajdonosok egy TikTok-videóban jelentették be a bezárást.

A vállalkozás még 1986-ban indult Griff Gentlemen's néven, farmerboltként üzemelt egy Visegrádi utcai garázsban. Az évtizedek alatt gyors növekedésnek indult a cég, a divatkereskedelmi piacon meghatározó szereplővé vált, és több olimpián is biztosította a magyar csapat hivatalos ruháit.

A Covid óta egyre több üzletet zárnak be, korábban országszerte 25 fizikai boltot üzemeltetett a cég.