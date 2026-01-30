A Tisza Párt egyik fontos célja az euró mielőbbi bevezetése az ország gazdasági teljesítményétől függően - nyilatkozta Kapitány István, a párt gazdasági programjának készítője a Magyar Hangnak. Hozzátette, hogy a közös valuta bevezetése jelentősen csökkentené az ország kockázatát, mérsékelve a jelenlegi magas hitelkamatokat. A tervet széles társadalmi és szakmai konzultáció előzi majd meg.

Kapitány István közölte azt is, hogy a választás után megszüntetnék a rendeleti kormányzást, és kidolgozott stratégiával állítanák irányba az országot. A beruházásokról szólva kijelentette: a magyar ipari termelés és a beruházások zuhanórepülésben vannak, és nem a jelenlegi modell az, amelyet egy, az unióhoz felzárkózni kívánó országnak követni kell. Mielőtt bárki belevág valamilyen beruházásba, előbb fel kell mérni, hogy van-e elegendő munkaerő, alapanyag, energia, tudományos képzettség, logisztikai erőforrás, és csak utána lehet elindulni - vélekedett azzal, hogy a Tisza Párt célja az „egy lábon állás” megszüntetése, és az, hogy a rendszer nyitott legyen a nyilvánosság és a kis- és középvállalkozások számára, amelyek így a nemzetközi ellátási láncba magas hozzáadott értékkel kapcsolódhatnak be.

A kormányváltás után évente minimum 500 milliárd forint plusz forrást fordítanának az egészségügy legnagyobb problémáinak megoldására, a kutatás-fejlesztésre és az oktatásra is kiemelt figyelmet fordítanának. A pedagógusoknak visszaadnák az oktatás szabadságát, a tehetséges magyar diákoknak pedig az Erasmus-programban való részvételi lehetőséget.

Kiemelte azt is, hogy a gazdaság újraindítása nem megy egyik pillanatról a másikra, de szerinte az emberek a párt gazdasági programjának elindítását követően azonnal érezni fogják a változásokat. „Azt, hogy partnernek tekintjük őket, nem titkolózunk, mert valóban szolgálni akarjuk őket. Abból kell kiindulni, hogy hazánk nem egy kiváltságos rétegé, hanem minden magyaré, hiszen az ő adójukból működik ez az ország. A mi feladatunk, hogy a befizetett adókat a lehető legjobban használjuk fel az emberek érdekében. Az nem jó felhasználás, hogy a közös vagyonból egyetlen párt propagandájára költenek, hogy nem képesek hazahozni a nyolcezer milliárd forintnyi uniós támogatást, miközben nagyon magas kamaton adósítják el az országot évtizedekre” - mondta.

Közölte még, hogy versenyképessé tesszik a gazdasági szektor energiaárait: kiiktatják a közvetítő cégeket, amelyek tevékenységére az esetek döntő többségében nincs szükség, viszont több százmilliárd forinttal terhelik meg a lakosság és a vállalkozások zsebét; illetve többféle forrásból szerezik majd be az energiát, itt kihasználják, hogy szinte valamennyi szomszédos országgal vezetékes összeköttetésben állunk.

A Tisza Párt által tervezett adórendszerről szólva kijelentette: az jobban fogja szolgálni a dolgozó embereket, a kis- és középvállalkozókat, és szociális szempontból is sokkal barátibb lesz mint a mostani.

Nem emelik a munkát terhelő adót, sőt csökkentik azt az alacsonyabb jövedelműeknél.

A minimálbért keresők terhe adójóváírással 9 százalékosra mérséklődne, sőt a 625 ezer forintos a mediánbér alatt is csökkenne az szja, ami közel kétmillió embert érint.

Az átlagbér felett keresőknek marad az eddigi 15 százalékos szja-kulcs.

Megtartják a 13. havi és a most bevezetésre kerülő 14. havi nyugdíjat, jelentősen emelik az alacsonyabb nyugdíjakat, bevezetik a 200 ezer forintos nyugdíjas Szép-kártyát, mérsékelik az egészséges élelmiszerek és a rezsicsökkentésből rendszeresen kimaradó tűzifa áfáját, 27-ről 5 százalékra.

A vényköteles gyógyszerek áfája 0 százalékos lesz.

Megtartják a családi adókedvezményeket és a gyerekes nők szja-mentességét.

Megtartják a rezsicsökkentést.

A Tisza által tevezett változtatasokhoz szükséges forrásokról annyit mondott: először is rangsorolni kell a feladatokat. „Nem reptérre, távközlési vállalatra, rokonoktól irodaház-vásárlásra kell költeni a pénzt akkor, amikor az egészségügy az összeomlás szélén, az oktatás színvonalát pedig jól jelzi, hogy minden negyedik gyermek funkcionális analfabétaként kerül ki az általános iskolából” - tette hozzá.

Megismételte: hazahozzák a Magyarországnak járó járó uniós forrásokat. Kijelentette: az egyenlő versenyhelyzet megteremtésével pedig meg lehetne tisztítani a gazdaságok a korrupciótól, ezzel pedig legalább a GDP egy százalékát lehetne megtakarítani. Meg kell szüntetni a pazalást a kötségvetésben, ezzel lehet forrása a magyar társadalom számára fontos szociális kiadásoknak - mondta még.

Az adócsökkentések fedezetéül szolgál még a milliárdosok vagyonadója is, amelyet egymilliárd forint felett vetne ki megfizethető mértékben egy leendő Tisza-kormány - szögezte le Kapitány István, aki szerint egy kiszámítható gazdaságpolitika mellett jelentősen csökken majd az óriásira duzzadt államadósság után fizetendő kamatköltség.