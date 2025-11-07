Több vasútvonalon is eltérő jegyárakat mutat a MÁV két mobilalkalmazása - derül ki a hvg.hu összeállításából. A régi MÁV-appban ugyanis továbbra is elérhetők az úgynevezett okosjegyek, amelyek elővételben akár 40 százalékkal olcsóbbak a teljes árú jegyeknél, míg az új, MÁV+ nevű alkalmazás ezeket egyáltalán nem kínálja fel.

A különbség miatt például a Budapest-Pécs viszonylaton mintegy 1300 forinttal drágábban juthat jegyhez az, aki az új appban vásárol. Hasonló eltéréseket tapasztaltak más városok - például Szeged, Debrecen és Szombathely - esetében is.

Különbség a két alkalmazásban az is, hogy azokra a vonatokra, amelyek nem okosjegyesek, a MÁV-app folyamatosan egy kicsivel magasabb jegyárat mutat, mint a MÁV+. Nem sokkal: épp azzal az 5 százalékkal, amennyi kedvezményt kap az ember, ha applikációban vásárolja a jegyét. Ez azért van, mert amikor a régi applikáció felsorolja a menetrendet és vele a jegyárakat, valamiért a kedvezmény nélküli árat mutatja, és csak akkor vált át az 5 százalékos kedvezményesre, amikor az ember már eljut a fizetési folyamatban oda, hogy átnézheti a kosarát, miket venne. A MÁV+-appban ezt a furcsaságot már kijavították – szóval valójában itt nincs eltérés a két app árai között, csak épp a régi applikációban pontatlanul listázzák az árakat.

A lap megkeresésére vasúttársaság elismerte, hogy

a régi applikáció a kedvezményt csak a fizetésnél érvényesíti, az új viszont már eleve a kedvezményes árral számol;

az okosjegyek hiányáról viszont nem adtak tájékoztatást, így továbbra is megéri a régi alkalmazást használni, ha valaki a legolcsóbb jegyet szeretné megvásárolni.

A lap emlékeztet, hogy vasúttársaság egyik ritka sikeres újítása volt a MÁV-applikáció, pár év alatt kétmillió ember kezdte el használni, a 2018-as indulás után három évvel már az összes jegy kétharmadát ott vásárolták az utasok. Idén azonban Lázár János tíz vállalása között helyet kapott az új, MÁV+ névre keresztelt app elindítása is. Az új applikációra egyre több funkciót telepítettek, de nem vezették ki a régi MÁV-appot sem, az most párhuzamosan működik az újjal. Sőt, semmilyen komoly hátrányba nem kerül, aki marad a régi applikációnál, a vasúti cég próbál ugyan mindenkit finoman a MÁV+ felé terelgetni, a MÁV-appban rendszeresen felajánlják, hogy érdemes az újat használni, de ez inkább csak javaslat, hiszen aki kényelmesebbnek érzi a régi felületet, annak nincs nyomós oka váltani.